El Bitcoin cae en un mercado cripto volátil por la tensión geopolítica global

El mercado de criptomonedas atraviesa jornadas de fuerte volatilidad en medio de un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y una mayor aversión global al riesgo. La tensión en Medio Oriente, el avance del petróleo y las dudas sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos generan presión sobre los activos digitales, que registran caídas en las últimas semanas.

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En este contexto, Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza este miércoles 27 de mayo de 2026 a US$ 74.977. De esta manera, muestra una baja del 1,38% respecto de la jornada anterior, cuando se ubicaba en US$ 76.740. En la última semana acumula una caída cercana al 3%.

El resto del mercado también opera en terreno negativo. Ethereum cotiza cerca de US$ 2.000, mientras que otros criptoactivos como Solana y BNB registraron retrocesos en los últimos días. En promedio, las principales criptomonedas acumulan bajas cercanas al 5% en las últimas semanas.

En Argentina, el interés por las criptomonedas sigue creciendo y suele estar vinculado a la búsqueda de cobertura frente a la inflación y la volatilidad del peso, además de su evolución como activos financieros globales. En particular, las stablecoins son una de las herramientas más utilizadas para dolarizar ahorros y realizar cobertura cambiaria, mientras que activos como Bitcoin y Ethereum suelen captar mayor interés entre inversores con perfiles más especulativos o de largo plazo.

A diferencia de otros activos financieros, las criptomonedas operan las 24 horas, los siete días de la semana, por lo que sus precios pueden registrar cambios significativos incluso fuera del horario tradicional de los mercados.

Factores que explican la volatilidad cripto

La reacción del mercado se explica principalmente por el deterioro del apetito global por riesgo. Los conflictos internacionales y el temor a una escalada bélica impulsan movimientos defensivos entre los inversores, que reducen exposición a activos volátiles y buscan refugio en instrumentos más conservadores como bonos del Tesoro estadounidense, dólar y oro.

Además, la suba del petróleo y las preocupaciones inflacionarias agregan presión sobre los mercados financieros internacionales. El temor a que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo también afecta al sector cripto, ya que un escenario de “higher for longer” -mantener tasas de interés de referencia elevadas durante un período prolongado- suele reducir la liquidez disponible para activos de riesgo.

Según explicó Carolina Gama, analista de Bitget, Bitcoin continúa operando bajo presión por debajo de la zona de los US$ 76.000 y mantiene un sesgo correctivo de corto plazo tras perder soportes técnicos relevantes, como las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días.

La especialista señaló además que el flujo institucional sigue afectando al mercado. Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos registraron salidas por US$ 333 millones el martes y acumulan retiros por más de US$ 2.260 millones en las últimas dos semanas, reflejando una menor demanda por exposición a criptomonedas.

“El sentimiento del mercado también se deterioró significativamente”, sostuvo Gama. El índice Fear & Greed del mercado cripto cayó a 25 puntos este miércoles, mostrando un aumento del miedo entre los inversores. En ese contexto, Ethereum y Solana lideraron las pérdidas entre las principales criptomonedas, con bajas cercanas al 2%.

La analista también remarcó la divergencia actual entre Wall Street y el mercado cripto. Mientras los índices estadounidenses continúan cerca de máximos históricos impulsados por el sector tecnológico y la inteligencia artificial, Bitcoin muestra dificultades para recuperar flujo comprador.

Volatilidad y sensibilidad

Desde el sector destacan que Bitcoin ya reacciona cada vez más en línea con los grandes eventos macroeconómicos globales. Mariquena Otermin, CMO de Bitwage, señaló que la criptomoneda muestra actualmente una “sensibilidad directa” frente a shocks vinculados a energía, inflación y tensiones geopolíticas.

Según explicó, la suba del petróleo y el endurecimiento de las condiciones financieras globales modificaron el apetito por riesgo y afectaron a los activos digitales. “Bitcoin hoy funciona como un termómetro de la liquidez global y de la estabilidad macroeconómica”, sostuvo.

Otermin remarcó además que el activo mantiene un comportamiento híbrido: en el corto plazo suele moverse como un activo de riesgo, especialmente cuando suben los rendimientos de los bonos estadounidenses o aumenta la aversión global al riesgo. Sin embargo, aseguró que en el mediano plazo continúa consolidándose como una “reserva de valor digital” gracias a su escasez y a la creciente adopción institucional.

En la misma línea, Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket, afirmó que Bitcoin, al igual que otros activos cripto, “ya forman parte del escenario macroeconómico mundial” y reaccionan de forma cada vez más directa a los conflictos internacionales, la inflación y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

“El mercado cripto ya no opera aislado: hoy responde prácticamente a los mismos factores que afectan a los mercados financieros tradicionales”, explicó.

Respecto a la volatilidad, Guzmán admite que es probable que continúe en el corto plazo, principalmente porque "persiste la incertidumbre global y el mercado sigue muy atento a las señales sobre tasas de interés y crecimiento económico".

FN