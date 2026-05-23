$LIBRA: un peritaje complica el caso y refuerza la hipótesis de un acuerdo por US$5 millones

Un nuevo informe técnio pericial determinó que el lobista Mauricio Novelli manipuló una nota en su celular que contenía referencias a un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado a la promoción de la criptomoneda $LIBRA, días antes de su lanzamiento en febrero de 2025.

El análisis fue ordenado en abril por el fiscal Eduardo Taiano y concluyó que el contenido estaba efectivamente almacenado en el dispositivo. “Se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota”, señala el informe, que agrega que hubo acciones concretas como “apertura, edición o modificación” en momentos específicos registrados por el sistema.

El texto: montos, anuncios y contratos

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La imagen recuperada, generada el 11 de febrero de 2025 tres días antes del lanzamiento, con un texto que describe un esquema económico detallado. “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, inicia el documento, seguido por menciones a pagos como “$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto”.

El contenido avanza sobre supuestas contraprestaciones: “$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis”, y finalmente “$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI”. La precisión de los montos y las acciones sugeridas es uno de los puntos que más atención genera en la causa.

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El informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) aporta un dato técnico relevante: la imagen no habría sido capturada manualmente. “Esta correlación permite inferir que las imágenes son generadas automáticamente por el sistema producto de la interacción del usuario con la aplicación de Notas”, explicaron los peritos.

Novelli aparece en la investigación como posible intermediario entre Hayden Mark Davis creador de $LIBRA y el presidente Milei. Su rol es clave para entender la conexión entre el desarrollo técnico del activo digital y su difusión pública. La causa también menciona a Manuel Terrones Godoy como otro de los actores locales involucrados en el entramado que rodeó el lanzamiento de la criptomoneda.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

El contexto previo al lanzamiento

Al momento de la generación de la nota, Novelli se encontraba en Estados Unidos junto a Davis ultimando detalles del proyecto. Esto refuerza la hipótesis de que las conversaciones y acuerdos se habrían desarrollado en paralelo al armado final del activo digital. El lanzamiento de $LIBRA se produjo pocos días después.

Uno de los ejes de la investigación es la coincidencia entre los US$5 millones mencionados en el texto y movimientos financieros registrados el 30 de enero de 2025. Ese día, Davis transfirió fondos desde sus cuentas virtuales tras reunirse con Milei y Novelli.

Parte de ese dinero terminó en cuentas vinculadas a Novelli y Terrones Godoy, según reconstruyó la Justicia, mientras que otros destinos permanecen sin identificar. Entre ellos, destaca una transferencia de más de un millón de dólares a un jubilado argentino, realizada apenas 42 minutos después de una publicación del Presidente en la red X. Ese dinero fue luego redirigido a otra cuenta cuyo titular aún no fue determinado.

A pesar del avance técnico, los peritos aclararon un límite clave del análisis. “No existe evidencia técnica que permita confirmar que estas imágenes específicas hayan sido efectivamente remitidas o recibidas por los canales de comunicación analizados”, indicaron en referencia a aplicaciones como WhatsApp o Messenger. Determinar si ese contenido fue compartido con terceros es uno de los aspectos que aún busca esclarecer el fiscal Taiano.

El lanzamiento de $LIBRA derivó en un colapso abrupto luego de que Hayden Davis retirara fondos del proyecto el mismo día de su salida al mercado. El propio empresario reconoció haber concentrado cerca de US$100 millones como resultado. En una entrevista posterior, definió el episodio como “un plan que salió miserablemente mal” y explicó que su intención inicial era reinvertir el dinero tras un nuevo respaldo público que finalmente no ocurrió.

La versión de Davis

El creador del activo sostuvo que detectó movimientos sospechosos de compra masiva segundos después de la promoción inicial en redes sociales. Según su relato, eso lo llevó a retirar los fondos para evitar una mayor distorsión del mercado.

También afirmó que los actores involucrados en el proyecto eran “Mauricio” y “Manuel”, en alusión a Novelli y Terrones Godoy, lo que refuerza la conexión entre los protagonistas investigados.

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Tras el colapso, el presidente Javier Milei sostuvo que actuó “de buena fe” y negó haber tenido conocimiento detallado del funcionamiento interno del proyecto. La eliminación de su publicación inicial en redes sociales marcó un quiebre en el desarrollo del caso. Ese episodio es considerado por los investigadores como un punto clave para entender la secuencia de decisiones que rodearon la promoción y posterior caída del activo.

El nuevo peritaje no cierra la investigación, pero suma un elemento que fortalece la hipótesis de un acuerdo previo al lanzamiento de $LIBRA. La combinación de evidencia digital, movimientos financieros y testimonios mantiene abierta una causa.

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