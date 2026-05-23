Lucas Péndola asumió en el CPI Córdoba y lidera un recambio generacional en el sector inmobiliario

El nuevo presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba encabezó una renovación histórica de autoridades con fuerte impronta joven y foco en tecnología, capacitación y transformación digital. Más de 500 personas y unas 60 autoridades participaron del acto institucional realizado en la UTN Córdoba.

La nueva etapa institucional con la asunción de Lucas Péndola como presidente para el período 2026-2028, fue una jornada marcada por el recambio generacional y una fuerte apuesta a la modernización del sector inmobiliario.

El Auditorio Ing. Aiassa de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba reunió a profesionales matriculados, empresarios, dirigentes y autoridades provinciales y municipales. Según destacaron desde la entidad, se trató de una de las convocatorias más importantes desde la creación del Colegio.

Recambio generacional

El nuevo esquema de conducción combina dirigentes jóvenes con referentes de trayectoria provenientes de distintas ciudades del interior provincial. La intención, explicaron, es consolidar una gestión con mayor integración territorial y preparada para afrontar los cambios tecnológicos y económicos que atraviesa la actividad inmobiliaria.

Durante su discurso de asunción, Péndola puso el foco en el impacto de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la automatización sobre el mercado inmobiliario. En ese sentido, sostuvo que el desafío del sector será adaptarse a las nuevas herramientas sin perder el valor profesional.

“La tecnología ya llegó. La transformación ya empezó. Tenemos la obligación de prepararnos para liderarla y no simplemente para padecerla”, afirmó el flamante presidente ante un auditorio colmado.

En otro tramo de su exposición, remarcó que la innovación no debe interpretarse como una amenaza para los corredores inmobiliarios, sino como una oportunidad para fortalecer el trabajo profesional. “Nosotros no competimos con las aplicaciones. Nosotros usamos las aplicaciones y las vamos a usar mejor que nadie”, señaló.

La nueva gestión tendrá entre sus prioridades la capacitación permanente, la incorporación de herramientas tecnológicas, la transformación digital del Colegio y el fortalecimiento de los vínculos con universidades, cámaras empresariales e instituciones estratégicas.

Actualmente, el CPI Córdoba cuenta con más de 4.300 profesionales matriculados, además de delegaciones y subdelegaciones distribuidas en distintos puntos de la provincia. La institución fue creada por la Ley Provincial Nº 9445 y tiene a su cargo la regulación del ejercicio profesional inmobiliario en Córdoba.

Desde la entidad interpretaron la masiva convocatoria como una señal de respaldo a una conducción que busca posicionar al Colegio como actor central en la transformación que atraviesa el sector.