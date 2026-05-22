Legisladora juecista y un duro cruce con hinchas de Belgrano en la previa de la final

La inminente final entre Belgrano y River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes ya tiene también algunos cruces en la arena política y digital. La presentación oficial del megaoperativo de seguridad para el trascendental encuentro encendió la mecha de una fuerte polémica que sumó un capítulo de alta tensión en las redes sociales.

La encargada de patear el tablero fue la legisladora provincial del Frente Cívico, Nancy Almada, quien utilizó sus plataformas digitales para apuntar directamente contra el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. "Acabo de presentar un pedido de informe urgente...", anunció la parlamentaria del bloque juecista, abriendo un duro cuestionamiento a la gestión provincial a través de tres preguntas punzantes: ¿Quién paga el megaoperativo de seguridad del partido? ¿Cómo garantizan que el resto de los cordobeses no se quede sin policías en los barrios mientras se custodia el partido? y "¿O la seguridad también es VIP ahora?".

La reacción no se hizo esperar, pero no llegó desde el Centro Cívico, sino desde las tribunas virtuales del "Pirata". Los hinchas de Belgrano salieron en masa al cruce de la legisladora, manifestando un profundo enojo y saliendo a contestarle con dureza en las plataformas digitales. Entre las réplicas, los usuarios apuntaron al doble estándar y cuestionaron por qué no se pregunta y eleva un informe sobre las razones por las cuales se debe bancar con los impuestos que Talleres juegue de local en el Kempes sin poner un peso.

A su vez, los simpatizantes celestes hicieron hincapié en el impacto socioeconómico que significa el partido para Córdoba, remarcándole a Almada que todos los hoteles están al 100% de su capacidad. "No sabés la guita que mueve esto, ni te imaginás; sabés bien pero te hacés nomás", disparó un usuario indignado ante la movilización turística que generará la final.

La tensión escaló con reclamos directos hacia la figura de la legisladora. Desde la cuenta partidaria LA POPU PIRATA CAB (@LAPOPUPIRA7ACAB) lanzaron un duro e informal cuestionamiento: "Cómo rompés los huevos justo ahora Nancy, hace banda juegan unos inquilinos ahí y ahora venís a romper las bolas, dale Nancy no jodás". De esta manera, la previa de la gran final quedó completamente teñida por un fuerte cruce donde la política, la economía local y la pasión futbolera chocaron de frente en el ecosistema digital.

Movimiento

Con más de 50 mil asistentes previstos, altos niveles de reservas hoteleras y un impacto económico estimado en más de $17.000 millones, Córdoba se prepara para vivir un fin de semana de gran movimiento turístico, deportivo y cultural impulsado por la final entre Belgrano y River.

