Eduardo Bittar criticó los pliegos judiciales de Milei: “Prácticamente no hay abogados en ejercicio”

Eduardo Bittar asumió este viernes su segundo mandato como presidente del Colegio de Abogados de Córdoba para el período 2026-2028, en un acto realizado en el Centro de Convenciones "Brigadier General Juan Bautista Bustos" del Complejo Ferial Córdoba.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades judiciales, representantes institucionales y matriculados de toda la provincia. Bittar presentó los ejes de gestión de la nueva etapa, con una agenda que abarca inteligencia artificial aplicada al Derecho, reforma previsional, salud profesional, capacitación y defensa gremial.

"Tenemos la responsabilidad de trabajar para ser mejores", afirmó ante los presentes.

Crítica a los pliegos judiciales del Gobierno nacional

Uno de los momentos más resonantes del discurso fue la crítica directa al Poder Ejecutivo Nacional por la composición de los candidatos a cargos judiciales enviados al Senado para su aprobación.

"No puede ser que de los 148 pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional al Senado prácticamente no existan abogados de ejercicio. Eso tiene que cambiar", afirmó Bittar, quien vinculó esa situación con la necesidad de fortalecer la idoneidad profesional y el acceso igualitario a la Justicia, tanto provincial como federal.

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La definición apunta al déficit de representación de los abogados en ejercicio dentro del Poder Judicial y coloca al Colegio como interlocutor activo en los debates sobre la integración de los tribunales.

Cuota Cero y educación financiera

Entre los anuncios concretos de la nueva gestión figura el programa "Cuota Cero", una iniciativa orientada a reconvertir el aporte institucional en herramientas y servicios directos para los matriculados.

"La cuota tiene que dejar de ser un costo y pasar a ser una inversión en el propio desarrollo profesional", sostuvo Bittar. En la misma línea, el presidente anunció programas de educación financiera para abogados, orientados a fortalecer la gestión de estudios jurídicos: "El abogado administra un estudio, invierte tiempo, sostiene estructura, asume riesgos y muchas veces lo hace sin herramientas y con ingresos diferidos e inciertos", señaló.

Salud y jubilaciones, dos deudas pendientes

Bittar identificó la salud de los abogados como una de las asignaturas pendientes de la institución. "Vamos a empezar a dar respuesta a un tema sensible, que es la salud de la abogacía, que no tiene ningún tipo de cobertura", expresó.

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También anticipó una revisión del régimen jubilatorio profesional. "Vamos a revisar con seriedad técnica el régimen jubilatorio profesional de la abogacía, con propuestas concretas y con un objetivo claro: lograr un sistema más justo y más viable", afirmó.

Ambas iniciativas apuntan a cubrir vacíos históricos que afectan a los matriculados y que no fueron resueltos por gestiones anteriores.

Legalia: IA para la abogacía cordobesa

En el terreno tecnológico, Bittar confirmó que el próximo 2 de junio entrará en funcionamiento Legalia, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por el Colegio junto al sector tecnológico y el Poder Judicial para asistencia jurídica aplicada al ejercicio profesional.

"Desarrollamos una herramienta inédita y específica para la abogacía de Córdoba", señaló.

El presidente también anunció que la institución impulsará debates sobre el impacto económico y ético de la IA, el uso de algoritmos y plataformas digitales, los derechos de las minorías, la protección animal y las discusiones en torno a la eutanasia y la muerte digna.

Capacitación y jerarquía institucional

Bittar destacó el crecimiento de la oferta académica del Colegio, con más de 200 cursos anuales, seminarios, diplomaturas y actividades de actualización profesional. Anunció además el inicio de una nueva etapa de cursos online para todo el país.

Subrayó especialmente las diplomaturas con participación de secretarios letrados y ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Eso no es solo capacitación. Eso es jerarquía institucional", afirmó.

"La abogacía que no se forma es una abogacía que no puede interactuar con el cliente, con el ciudadano y con la Justicia", sostuvo.

El presidente cerró su discurso con una definición que resume la orientación de la nueva etapa: "Estamos construyendo una institución que acompaña, defiende, forma y anticipa. Una institución capaz de dialogar con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, las universidades y la sociedad".