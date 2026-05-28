El escándalo por los audios íntimos que la vinculan con Javier Milei sumó un capítulo más. Rosemary Maturana, la mujer que participó en esas conversaciones filtradas, fue invitada al canal de streaming Blender, con Tomás Rebord, y dejó una serie de declaraciones que rápidamente se viralizaron.

Lejos de esquivar la polémica, la influencer Rosmery Maturana redobla la apuesta cada vez que tiene la posibilidad. Uno de los momentos del show apuntó directamente contra Yuyito González, ex novia de Javier Milei, con una frase sin filtro: “Yuyito se quiere colgar de mis lolas pero no tiene la pussy mágica como yo”.

La declaración —acompañada de risas y gestos— se convirtió en uno de los clips más replicados en redes, por el nivel de exposición y el ataque personal directo.

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Pero Yuyito no fue el único blanco. También cargó contra Lilia Lemoine, a quien acusó sin rodeos de reaccionar por celos: “Lilia Lemoine está celosa y me tiene envidia por mi relación con Milei”. Rosemary se mostró desafiante frente a las críticas del oficialismo y dejó en claro que no le afectan las repercusiones. Por el contrario, sostuvo que la situación la posicionó mediáticamente.

Además, en otro de los fragmentos, la influencer avanzó sobre el contenido de los audios filtrados y aseguró haber contado “toda la verdad” detrás de las frases más comentadas del escándalo.

A lo largo de su participación en Blender, Rosemary mantuvo un discurso sin filtro, combinando provocación, ironía y exposición. Muy comoda y feliz con la situación, no intentó despegarse del escándalo: lo convirtió en contenido y lo amplificó.

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El trasfondo es la filtración de audios ocurrida días atrás, que generó reacciones dentro del entorno libertario. Entre ellas, las de Lemoine, quien había salido a cuestionarla. Ahora, con estas declaraciones, la influencer recoge el guante y escala el conflicto.

Filtración de audios: cómo el escándalo derivó en una causa judicial

La denuncia presentada por parte del periodista Santiago Cúneo, tras la difusión de los audios puso el foco en el contenido de las conversaciones y en el eventual acceso a información vinculada a la custodia presidencial, una causa que ya quedó radicada en Comodoro Py.

Según la presentación judicial, el eje del expediente está puesto en determinar si los audios difundidos contienen datos que puedan comprometer los protocolos de seguridad del Presidente. En particular, la denuncia menciona fragmentos en los que se aludiría a detalles de traslados y esquemas de custodia, lo que motivó la intervención de la Justicia para evaluar si existió una vulneración concreta.

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La causa quedó a cargo del juzgado de Ariel Lijo, donde se analizará tanto la autenticidad del material como las circunstancias en las que fue obtenido y posteriormente difundido. Una de las líneas de investigación apunta a reconstruir el recorrido de los archivos desde su origen hasta su viralización en redes y medios.

El expediente también toma en consideración el vínculo entre Javier Milei y Rosemary “Oscurita” Maturana, quien aparece mencionada en los audios y forma parte de su entorno desde los inicios de la actividad política del mandatario. Su rol como asesora de imagen y su cercanía con el presidente son elementos incluidos en la denuncia para contextualizar el contenido de las conversaciones.

La difusión se produjo a través del programa “1+1=3” y luego se amplificó en redes sociales, donde los fragmentos comenzaron a circular de manera masiva. A partir de ese momento, el caso pasó del plano mediático al judicial, con la presentación formal que solicita investigar si la obtención del material implicó una maniobra ilegal. Desde el Gobierno sostienen que se trata de una operación coordinada.

LT