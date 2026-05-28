El jefe de bloque en Diputados del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a la tensión entre el gobierno de Javier Milei y el PRO y cuestionó algunas de las críticas del mandatario libertario al partido liderado por el expresidente Mauricio Macri, luego de que le adjudicara leyes que no se sancionaron durante su administración, y también del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, luego de que este sugiriera que el libertario gestionó mejor que Macri.

"A veces se confunde y no son leyes nuestras, parece que alguien le hizo mal el libreto", sostuvo durante una entrevista en el programa A Dos Voces por Todo Noticias (TN) y añadió: "Tengo mucha admiración por el esfuerzo que hace el presidente en el gobierno, pero estoy seguro del rol del PRO, que es el rol que venimos desempeñando".

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En cuanto a los comentarios de Luis Caputo, quien sugirió que Milei gestionó mejor que Macri al llegar a la Casa Rosada, y luego de que el legislador destacara los logros de la administración libertaria sobre la estabilización económica, Ritondo aclaró que no le estaba dando la razón al funcionario.

"No le doy la razón, Caputo fue una pieza fundamental del gobierno de Macri, igual que 6 de los 9 ministros que tienen origen en el PRO", aseveró el jefe de bloque en Diputados y, ante la pregunta sobre si Milei gestionó mejor que Macri, sentenció: "La razón no se la doy. Macri hizo con otro ambiente político, con otro contexto y con otra fortaleza. Ojala hubiésemos tenido el apoyo que tiene este gobierno".

Sobre la tensión entre ambos espacios, el presidente del PRO bonaerense sostuvo: "No actuamos por egoísmo, actuamos por convicción. No hay plan canje. Para nosotros las cosas que están bien las vamos a acompañar, y las que están mal vamos a pedir que se cambien".

En sus declaraciones, Ritondo aseguró que "donde gobierna el PRO se vive mejor", en comparación por ejemplo a la provincia de Buenos Aires, y amplió: "Mauricio ha sido muy claro, si no hablamos nosotros van a hablar los populistas. Cuando hay que corregir tenemos que hablar, tenemos que decirlo y es un error de quien lo tome a mal".

"En los momentos más difíciles del gobierno Mauricio Macri estuvo y no especuló, no pidió nada a cambio y no hay nada que se parezca del '83 en adelante a lo que el PRO, no siendo un partido de gobierno, ha hecho por otro gobierno", agregó luego en defensa del expresidente.

Ratificando el apoyo al gobierno de Milei en el Congreso pero aclarando que el espacio mantendrá sus diferencias, cerró: "Nosotros votamos por convicción, no votamos por otra cosa, y vamos a seguir planteando las cosas que no nos gustan y acompañando las que nos gustan. Lo hemos hecho desde el primer día, sin especular".

AS./fl