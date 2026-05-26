María Eugenia Vidal escala la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza: "Un país no puede optar entre equilibrio fiscal o empatía"

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal marcó posición en la tensa relación que atraviesa el PRO con la administración del presidente Javier Milei. Al hacerlo, retomó una definición expresada por Mauricio Macri: "El PRO no puede ponerle palos en la rueda al cambio, pero tampoco puede callarse". En ese marco, también dejó un mensaje dirigido al núcleo de ideas libertarias: “No creo que un país tenga que optar entre equilibrio fiscal o empatía”.

La actual titular de la Fundación Pensar difundió a través de sus redes sociales un texto bajo el título "¿Para qué existe el PRO?", donde sostuvo que la discusión abierta en el país excede el plano económico. Según planteó, lo que está en debate no se limita a un programa financiero sino también a "qué tipo de sociedad queremos ser".

¿Equilibrio fiscal o empatía?: María Eugenia Vidal fijó postura sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza

María Eugenia Vidal cuestionó la idea de "elegir entre entre orden y sensibilidad​"

En ese documento, Vidal escribió: "Yo no creo que haya que elegir entre orden y sensibilidad. No creo que un país tenga que optar entre equilibrio fiscal o empatía. Y tampoco creo que cuidar la economía implique mirar para otro lado cuando hay familias que sienten que el esfuerzo no alcanza, comerciantes que no llegan, jubilados angustiados o jóvenes que sienten que, incluso haciendo todo bien, el futuro les queda lejísimo".

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El próximo paso de Macri

La exmandataria provincial señaló además que el debate político y económico suele presentarse bajo una lógica binaria. "Muchas veces esa discusión aparece planteada como si hubiera solamente dos opciones posibles: si priorizamos la estabilidad macroeconómica sin un desarrollo que les llegue a todos, o priorizamos una economía subsidiada a costa del largo plazo”, expresó.

En continuidad con ese planteo, enfatizó: “Creo que esa es una falsa elección, una simplificación peligrosa que la Argentina ya sufrió demasiadas veces. No creo que haya que elegir entre orden y sensibilidad", agregó la exdiputada.

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María Eugenia Vidal: "Los cambios profundos no se sostienen con bronca"

Dentro de esa misma línea argumental, Vidal sostuvo que el actual contexto político representa "una responsabilidad enorme para el PRO", en una referencia a la proyección partidaria y a un eventual fortalecimiento de la fuerza fundada por Macri de cara al escenario electoral de 2027.

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También señaló que el espacio político "siempre se caracterizó" por sostener la idea de que "los cambios profundos no se sostienen solamente con bronca", sino a través de procesos de construcción política. En ese sentido, añadió: ."Construir es infinitamente más difícil, hace falta gestión, equipos, conocimiento, capacidad, experiencia y también una enorme sensibilidad".

La dirigente cuestionó además la posibilidad de mantener silencio frente a las dificultades sociales y sostuvo: "Callarse frente a lo que le pasa a millones de argentinos no es responsabilidad institucional, a veces también puede ser comodidad, especulación o miedo. Y nosotros no nacimos para eso. Acompañar el rumbo económico cuando creemos que es correcto no significa dejar de mirar lo que pasa en la vida cotidiana”.

María Eugenia Vidal señaló que "ver el cansancio y la angustia de muchas familias, no es traicionar el cambio"

María Eugenia Vidal habló sobre “el cansancio y la angustia de muchísimas familias”

Sobre ese punto, profundizó: “No significa hacer de cuenta que no vemos el cansancio, la angustia o la incertidumbre que todavía existe en muchísimas familias. Y señalar eso no es traicionar el cambio, al contrario, es intentar que salga bien, que sea sostenible y que no termine rompiendo algo mucho más profundo, que es el vínculo entre una sociedad y la esperanza de que el futuro puede ser mejor".

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En el cierre de su reflexión, Vidal aseguró que mantiene su respaldo a la idea de una Argentina integrada por distintos sectores sociales y no únicamente por "militantes" o por un grupo determinado. Según expresó, se trata de un país "para el que trabaja, para el que emprende, para el que estudia, para el que quiere progresar honestamente y vivir tranquilo".

Finalmente concluyó: "El desafío más importante que tenemos por delante es, justamente, ese: volver a construir una mayoría que no esté unida por el resentimiento o por el miedo, sino por algo muchísimo más difícil y muchísimo más valioso, que es la esperanza".

NG