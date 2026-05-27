El consorcio favorito le cierra la puerta a China y trae tecnología de Estados Unidos para quedarse con la Hidrovía

La pelea por el control de la Hidrovía entró en la recta final y los candidatos ya muestran todas sus cartas. A días de que el Gobierno defina quién se queda con el negocio millonario del dragado y balizamiento, el consorcio belga-argentino de Jan De Nul y Servimagnus armó una propuesta que deja afuera a las empresas chinas y se alinea directo con Estados Unidos y Occidente.

Con los números a su favor frente a sus competidores, el grupo detalló cómo piensa manejar la caja más grande del comercio exterior argentino. Las empresas garantizaron que su plan no necesita dinero prestado de gobiernos extranjeros ni acepta intromisiones de otros Estados. Para asegurar esto, avisaron que van a contratar a proveedores tecnológicos de Norteamérica, una jugada que calza justo con la política exterior del actual Gobierno nacional.

Parte del comunicado emitido de Jan De Nul NV y Servimagnus S.A

Esta alianza llega cómoda al momento de la definición gracias a los puntajes que le puso la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). Cuando revisaron los planes de trabajo y la experiencia de cada uno, Jan De Nul y Servimagnus pasaron por arriba a DEME NV, la otra empresa belga en carrera: le sacaron 66,20 puntos. Con esta diferencia, hoy son los grandes favoritos para quedarse con el manejo de la ruta fluvial por los próximos 25 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A mediados de mayo se abrió el famoso "sobre 3", que escondía el dato que todos querían saber: cuánto van a cobrar de peaje. En este punto, las dos empresas empataron y ofrecieron una tarifa de 3,8 dólares. Desde el Ministerio de Economía marcaron que este precio baja 50 centavos el costo actual, lo que le va a generar un ahorro del 13,5% a los productores argentinos que mandan su mercadería para afuera.

La propuesta deja afuera a las empresas chinas y se alinea directo con Estados Unidos y Occidente

Para manejar el día a día de los barcos, el consorcio propuso armar un Sistema de Monitoreo (SiMon) de última tecnología, con datos en la nube y escudos de ciberseguridad reforzados. Para que nadie desconfíe sobre quién maneja esa información que resulta tan sensible, se comprometieron a entregarle el código fuente de los programas directamente al Estado. Así, el Gobierno va a poder auditar los movimientos y mantener su soberanía sobre los datos.

El Gobierno avanzó con la licitación de la Hidrovía y definió la etapa económica entre dos oferentes

La cuenta regresiva para un negocio de 10 mil millones

El camino hacia la firma final quedó limpio de quejas y trabas legales. De heho, la ANPYN confirmó que ninguna empresa protestó ni impugnó las notas que les pusieron a principios de mayo. De esta manera, se cerró la etapa técnica y el proceso pasó directo a la gran definición.

Para hacer valer su peso, Jan De Nul sacó a relucir su chapa en estas aguas. La empresa apoyó su propuesta en los más de 30 años de trabajo ininterrumpido que tiene operando la propia Hidrovía y dragando puertos a lo largo de Argentina. Esa experiencia es su carta principal para garantizar que saben hacer el trabajo pesado sin improvisar.

Ahora, todo depende de la cuenta matemática final. La evaluación económica vale el 60% de la nota de todo el proceso, pero como las dos empresas ofrecieron cobrar el mismo peaje, la enorme diferencia de puntos que sacó Jan De Nul en la etapa anterior terminó siendo la clave para el desempate. En las próximas semanas, el Gobierno tiene que poner la firma para arrancar un contrato gigante que promete más de 10.000 millones de dólares en inversiones para modernizar la gran autopista del comercio nacional.

TC