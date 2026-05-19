Hidrovía: dos empresas presentaron ofertas económicas iguales en la licitación

La licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) —la hidrovía Paraná-Paraguay— llegó a su instancia final este martes con un escenario de paridad absoluta en lo financiero.

Tras la apertura de los sobres, tanto la compañía Jan De Nul como la firma Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) presentaron exactamente la misma propuesta económica, clavada en el nivel mínimo permitido por el pliego general.

Empate histórico en la licitación de la Hidrovía: cuáles son las tarifas ofertadas

En términos de costos, la competencia comercial arrojó un empate milimétrico: ambas compañías propusieron el mismo valor mínimo de tarifa para cada tramo del peaje, ofertando USD 3,80 para la etapa 0, USD 4,65 para la etapa 1 y USD 5,78 para la etapa 2, lo que consolida una suma de USD 14,23 por el recorrido completo de la hidrovía.

De acuerdo con datos oficiales, este escenario de rebaja generalizada —que podría hacer descender la tarifa de peaje un 15 por ciento— representará un alivio clave para la competitividad del sector, con un ahorro anual estimado de entre USD 35 y USD 40 millones para los usuarios. Con las cartas ya sobre la mesa, la definición final quedó en manos del Gobierno nacional, que dará a conocer el nombre de la adjudicataria el próximo mes.

Sin embargo, la balanza comenzó a inclinarse de forma decisiva gracias a los resultados de la etapa anterior: debido a la diferencia técnica, más de 24 puntos sobre 80 posibles, obtenida en esa primera fase, Jan De Nul se perfila ahora como la virtual adjudicataria para operar, mantener y modernizar la principal ruta fluvial de exportaciones de la Argentina y la región durante los próximos 25 años.

La ventaja técnica que perfila a Jan De Nul y el análisis del Ministerio de Economía

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía detalló el alcance de las propuestas al precisar que “la oferta económica presentada tanto por Jan de Nul como por DEME fue de USD 3,80, lo que reduce 50 centavos lo que se paga hoy, generando un ahorro de 13,5%”.

Explicaron que los pasos a seguir entran ahora en una fase de ponderación legal: “Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización”.

Asimismo, la cartera económica subrayó el impacto estratégico de la licitación al señalar que “el objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país”.

El pliego de la licitación establece condiciones estrictas para la empresa que resulte ganadora, estipulando que el nuevo concesionario deberá hacerse cargo de la modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía navegable, lo que demandará inversiones constantes y la asunción total de los riesgos comerciales sin ningún tipo de respaldo estatal.

El contrato contempla un esquema de previsibilidad financiera que garantiza una ganancia mínima del 6% para el operador, la cual será calculada sobre los peajes efectivos cobrados. Como contrapartida a este beneficio, el acuerdo de concesión fija la implementación de un mecanismo de monitoreo permanente para auditar de cerca tanto el plan de inversiones como la calidad del servicio prestado.

La infraestructura bajo licitación posee una relevancia geopolítica y comercial determinante, dado que la hidrovía, que se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros, es la puerta de salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas, concentrando principalmente granos y productos industriales que se embarcan en las terminales de Rosario, consolidado como uno de los mayores nodos agroexportadores del mundo.

Asimismo, la vía es la ruta elegida para movilizar cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, naciones que junto con la Argentina suscribieron en 1992 el acuerdo internacional que rige la navegación y el transporte comercial en la región.

“Es un proceso que ha sido validado por todo el sector privado y productivo del país. Concluida la evaluación económica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanzará, tal como está planificado, a la adjudicación y a la firma del contrato de concesión, que contempla una inversión estimada en torno a los USD 10.000 millones”, concluye el comunicado emitido por el Ministerio de Economía.