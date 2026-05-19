"El que maneje el río Paraná maneja la riqueza de la Argentina”, advirtió Carlos del Frade en “QR!”

En el programa “QR!” de Canal E, el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade lanzó fuertes críticas contra el proceso de licitación de la vía troncal navegable del río Paraná y alertó sobre las consecuencias económicas y estratégicas que, según sostuvo, tendrá para la Argentina.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Del Frade afirmó que el control del Paraná representa mucho más que una discusión técnica sobre puertos o dragado. “El que maneje el río Paraná maneja la riqueza de la Argentina”, sostuvo.

La discusión por la Hidrovía

El legislador recordó que en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, se privatizaron los servicios de dragado, balizamiento y peaje de los ríos argentinos. Según explicó, desde entonces empresas extranjeras pasaron a tener un rol central en la administración de la llamada Hidrovía.

Del Frade detalló que la firma belga Jan de Nul se convirtió en uno de los principales actores del sistema y aseguró que ahora vuelve a posicionarse como favorita en la nueva licitación.

Según indicó, el debate excede lo económico y tiene impacto directo sobre la soberanía nacional y el modelo exportador argentino. “Lo que entra y sale por el Paraná define la principal riqueza del país”, remarcó.

En uno de los tramos más duros de la entrevista, el diputado sostuvo que el esquema actual perjudica a la población porque las ganancias del comercio exterior no se traducen en mejoras sociales.

“Va a haber menos platos de comida en las provincias porque la planificación está hecha desde afuera”, afirmó.

También denunció que detrás de las empresas que participan formalmente de la licitación existen actores económicos y geopolíticos de mayor peso. En ese sentido, mencionó empresarios vinculados al negocio portuario y aseguró que el verdadero control estaría en manos del Comando Sur de Estados Unidos.

Las acusaciones contra el Comando Sur

Del Frade sostuvo que el Gobierno argentino avanzó en acuerdos con organismos vinculados al Ejército estadounidense para el control estratégico de la navegación.

Según explicó, el Comando Sur y el Consejo de Ingenieros del Ejército norteamericano tendrían influencia sobre la planificación de las exportaciones y el funcionamiento de la vía navegable.

El Gobierno avanzó con la licitación de la Hidrovía y definió la etapa económica entre dos oferentes

“El que se queda con el negocio grande del Paraná es el Comando Sur del Ejército norteamericano”, aseguró durante la entrevista.

Además, vinculó el crecimiento de la empresa Cargill dentro del sistema agroexportador con estos acuerdos internacionales y señaló que el esquema favorece principalmente a corporaciones extranjeras.

Denuncias por irregularidades

El diputado santafesino también cuestionó la legalidad del proceso licitatorio. Según afirmó, existen denuncias por supuestas irregularidades administrativas y ambientales.

Entre ellas, mencionó presuntas violaciones a leyes ambientales nacionales y provinciales y sostuvo que desde 1995 nunca se realizó un estudio integral de impacto ambiental sobre la Hidrovía.

Asimismo, señaló que organismos de control realizaron observaciones sobre el proceso y denunció que habría existido direccionamiento para beneficiar a determinadas empresas.

Sobre el cierre de la entrevista, Del Frade volvió a insistir en que el debate sobre el Paraná debería ocupar un lugar central en la agenda pública argentina.

“Vamos a ser cada vez más pobres y va a haber menos trabajo si se sigue entregando la planificación del río Paraná”, concluyó.

LB