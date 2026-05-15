La Fiscalía Anticorrupción detectó irregularidades en la licitación de la Hidrovía y alertó sobre un posible "direccionamiento"

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) señaló este viernes una serie de anomalías en el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía. En un escenario contrarreloj para la apertura de los sobres comerciales, esta intervención encendió las alarmas sobre el futuro del corredor logístico más importante del país, la ruta excluyente por donde circula la mayoría de las exportaciones agroindustriales argentinas hacia el mundo.

El organismo conducido por Sergio Rodríguez presentó un informe detallado ante la Secretaría de Transporte donde advirtió que las condiciones actuales presentan vicios que podrían afectar la transparencia de la adjudicación. La intervención judicial ocurrió tras una denuncia que alertó sobre requisitos técnicos diseñados, presuntamente, para favorecer a determinados grupos empresarios y restringir la competencia real.

Estas advertencias técnicas chocan de frente con el optimismo que muestra la Casa Rosada. En paralelo al dictamen de la fiscalía, la administración de Javier Milei difundió un comunicado oficial para celebrar que el proceso de privatización avanza de manera "exitosa", con apoyo multisectorial y "sin impugnaciones". Con esa seguridad, el Gobierno confirmó que el próximo martes ejecutará la tercera etapa con la apertura de las propuestas económicas, un paso decisivo para ceder el cobro de los peajes fluviales por los próximos 25 años.

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Los investigadores detectaron que las autoridades intentaron simular el cumplimiento de la ley ambiental al saturar la Audiencia Pública con más de 9.000 páginas técnicas en un plazo irrisorio, bloqueando de esta forma cualquier participación ciudadana efectiva. Además, resaltaron la preocupante omisión de un verdadero Estudio de Impacto Ambiental que cuente con el aval de las dependencias nacionales correspondientes.

El organismo conducido por Sergio Rodríguez presentó el informe

El informe subraya, además, la debilidad de las cláusulas anticorrupción y cuestiona los permisos que facilitan ceder el manejo de la ruta a firmas que inicialmente no reunían las condiciones para ofertar. Frente a este panorama, el ente especializado concluyó que las irregularidades de los 138 pliegos derivarán de forma inevitable en adjudicaciones que terminarán siendo blanco de futuras causas penales y sanciones administrativas.

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TC