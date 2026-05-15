El Gobierno de Milei desestima el acto de Macri y cree que se "posiciona" para negociar en 2027

El gobierno de Javier Milei no le prestó atención el acto realizado por Mauricio Macri en la localidad de Olivos, en donde reunió a la tropa del PRO para lanzar duras críticas a la gestión de Axel Kicillof.

“No le da, está levantado el perfil para poder negociar el año próximo”; así lo definió una fuente del entorno presidencial ante PERFIL para graficar como ven los movimientos del líder del PRO en el partido libertario.

Casi en paralelo, en la residencia presidencial de Olivos, Milei recibió a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni para coordinar cuestiones de gestión y con el Canciller, Pablo Quirno, para ordenar las próximas semanas de trabajo. Fue una reunión de casi dos horas de trabajo, en la que se habló de los próximos pasos a seguir en el plano local e internacional.

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Con independencia de los movimientos de Macri, en la Casa Rosada son conscientes de que el deterioro de la imagen del Presidente y los escándalos que salpican al ministro coordinador, habilitan al ex mandatario a elevar el perfil y coquetear con posibles candidaturas. Pese a ello, se ríen al escuchar al hombre más fiel que tiene Macri, Fernando de Andreis postularlo a presidente para una nueva etapa de “reconstrucción”.

Macri desafía al peronismo en el acto del PRO: apoyo condicionado a Milei y dura estocada a Kicillof

Según los números que manejan en la Casa Rosada, Macri está lejos de ser un potencial competidor. Sostienen que los números del ex presidente son muy malos. Se trata de uno de los dirigentes políticos que peor imagen. Además, advierten que el zigzag de Macri, que por momentos exhibe un costado más parecido al de una “celebrity” como dirigente de la FIFA y por otros se parece más a un “político que quiere jugar”, dinamita la confianza en su propia tropa.

En esa línea señalan que inclusive dentro del PRO, son pocos los que le guardan lealtad total. Y recuerdan el malestar que despertó el reciente documento del PRO, “Próximo Paso”, el cuál no fue consensuado ni con los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio “Nacho” Torres ni con el titular de la bancada amarilla en Diputados, Cristian Ritondo.

El año próximo tampoco están descartadas las alianzas. Ni siquiera en la Ciudad, en donde hay voces que señalan que los movimientos últimos de Patricia Bullirch están más orientados a generar algún grado de acuerdo con Jorge Macri (pensando en preservar el plano nacional) que en una efectiva candidatura.

El PRO, reclamó en la provincia de Buenos Aires un acuerdo para que no siga gobernando el peronismo.

Mauricio Macri lanza una nueva ofensiva política del PRO con un acto en Olivos

Las iniciativas político-electorales también generan fricción. Mientras que Patricia quiere moderar la reforma electoral, explorar alternativas para la eliminación de las PASO sea aprobada, PRO presentó “Ficha Limpia” y la discusión en el Congreso quedó trabada. Karina quiere todo o nada.

El último encuentro entre Milei y Macri fue a fines del mes de octubre del año pasado. Una cena en Olivos que exhibió el ejercicio de poder de Milei. Mientras escuchaba los elogios de Macri para con entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, designaba a Manuel Adorni al frente de la administración nacional. Macri quedó en ridículo y sintió el rigor de la jugada del mandatario libertario.

El último informe de la Fundación Pensar (mayo 2026) que maneja números realizados por Poliarquía y Casa Tres, fueron otro de los insumos que impulsan a Macri a elevar el perfil, en un contexto de deterioro de la imagen de Milei. Según el documento el 64% mantiene sentimientos negativos respecto de la economía, el 44% cree que la situación económica está peor y el 57% entiende que el Gobierno no tiene “la capacidad para solucionarlos”.

Los escarceos entre el Gobierno y Macri no se limitan únicamente a la arena electoral. El ala de Santiago Caputo le achaca a Macri querer interceder en la licitación de la Hidrovía, y sus vínculos con la familia Saguier, que maneja el multimedio de La Nación.

En tanto en el PRO, señalan que la jugada de Macri busca "fortalecer el partido". Habrá un "Próximo Paso" en Mendoza la semana entrante. Este viernes se presentó Radar PBA, señalando duras críticas a la gestión de Kicillof.