Sturzenegger respaldó a Adorni y celebró la baja de la inflación: “Se resolvió un problema estructural”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió este viernes a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Durante una entrevista televisiva, aseguró que el funcionario “es un gran jefe de Gabinete” y sostuvo que el presidente Javier Milei “tiene mucha confianza” en él.

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En paralelo, Sturzenegger celebró la inflación de abril difundida por el INDEC, que marcó un 2,6%, y afirmó que el Gobierno logró resolver “un problema estructural”. También defendió el plan de desregulación económica y reclamó avanzar con proyectos legislativos para impulsar inversiones. “Estuvimos 25 años boludeando sin permitir oportunidades para empresas”, lanzó el funcionario al cuestionar las trabas regulatorias de las últimas décadas.

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LB