El contratista de Adorni presentó nuevas pruebas ante la Justicia en la causa por enriquecimiento ilícito

El contratista Matías Tabar se presentó este viernes ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió, aportó nueva documentación relacionada con las obras realizadas en la vivienda del funcionario, entre ellas facturas, remitos y capturas de conversaciones.

Además, el empresario volvió a confirmar que el costo total de la remodelación alcanzó los US$245.000 y aseguró que parte de los pagos fueron realizados en dólares y en efectivo. La presentación ocurre en medio de la creciente tensión política por el caso y mientras el oficialismo continúa respaldando públicamente a Adorni.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tabar se presentó de manera espontánea ante el fiscal Gerardo Pollicita para ampliar la información ya incorporada al expediente. Allí entregó documentación vinculada a las tareas de refacción realizadas en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, incluyendo comprobantes, remitos y capturas de pantalla de chats relacionados con la obra.

Según explicó, el presupuesto inicial rondaba los US$94.000, aunque el monto final terminó elevándose debido a trabajos adicionales que fueron incorporándose durante el proceso, como arreglos, pintura, carpintería y otros detalles de terminación.

Pagos en dólares y defensa de Adorni

El contratista ratificó además que el pago se realizó en dólares billete y sostuvo que esa modalidad era habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.

El arquitecto de Adorni defiende sus instalaciones: "La parrilla es a control remoto"

“Era una manera de resguardarse”, explicó en declaraciones televisivas previas a su presentación judicial. También negó versiones sobre supuestas maniobras irregulares con dinero en efectivo y rechazó que existieran “bolsos” o movimientos clandestinos vinculados a la operación.

Horas antes, Tabar había defendido públicamente al jefe de Gabinete y aseguró estar convencido de que podrá justificar su situación patrimonial ante la Justicia.

Honorarios y análisis judicial

En su exposición, el empresario indicó que sus honorarios personales por la gestión de la obra fueron de aproximadamente US$20.000 y señaló que actuaba como intermediario entre Adorni y la administración encargada de los trabajos en la vivienda.

Ahora, la Justicia analizará la documentación presentada para determinar si los montos declarados y los intercambios aportados coinciden con la capacidad contributiva informada por el funcionario nacional.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando y el caso sigue generando repercusiones políticas dentro y fuera del oficialismo.

LB