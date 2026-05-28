El intendente de la localidad santafesina de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce, solicitó formalmente una licencia en sus funciones ejecutivas con el objetivo de viajar al Mundial de fútbol que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Subido por completo a la ola mundialista, el mandatario comunal argumentó que el viaje responde a una "tradición personal" que mantiene cada cuatro años junto a un grupo de amigos, marcando así lo que será su séptima asistencia consecutiva a la máxima cita del fútbol internacional. Bajo la premisa de "vamos y nos olvidamos de todo", el jefe político de la ciudad ubicada a 16 kilómetros de Rosario, dejará temporalmente el sillón municipal para presenciar el torneo que inicia en junio.

La decisión del funcionario no tardó en despertar repercusiones, dado que la ciudad de Funes atraviesa por estos días una particular y tensa polémica de infraestructura vial. El conflicto se centra en un pedido de Vialidad Nacional hacia el gerente de un hotel local, a quien se le exigió que "rompa" los arreglos que el establecimiento privado le había realizado a la colectora de la autopista Rosario-Córdoba para mejorar el ingreso al lugar, entre otros escándalos.

La paradoja de la "iniciativa privada": un empresario reparó un tramo de colectora y Vialidad Nacional le ordenó volver a destruirla

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El próximo 16 de junio, la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni debutará en el Mundial de fútbol frente a Argelia en el Kansas City Stadium, y entre la tribuna se encontrará un funcionario público en pleno ejercicio de su mandato. Santacroce, intendente de la ciudad santafesina de Funes —reconocida por albergar la residencia de Lionel Messi y Ángel Di María—, obtuvo una licencia de 17 días para cumplir con lo que define como una “tradición personal”. En diálogo con Cadena 3, el mandatario peronista confirmó que viajará con su grupo de cuatro amigos para presenciar los tres partidos de la primera ronda. “A seis mundiales fui: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales“, afirmó entusiasmado, argumentando que no tuvo vacaciones y que necesita "irse rápidamente" debido a que "trabaja mucho".

Roly Santacroce este verano visitó a Lionel Messi en su residencia en Funes, Santa Fe.

De Qatar a Estados Unidos: cómo queda la gestión de Funes

La logística para el viaje ya está completamente armada y uno de sus amigos ya se encuentra en territorio norteamericano esperando al resto del contingente. Ante los cuestionamientos sobre el abandono temporal de sus funciones, Santacroce justificó el mecanismo administrativo explicando que procedió de la misma manera que hace cuatro años, cuando viajó a Qatar siendo jefe comunal. Durante su ausencia, la conducción ejecutiva de Funes quedará a cargo de Carlos Olmedo, actual presidente del Concejo Deliberante local. El mandatario insistió en el valor emocional de esta escapada con su círculo íntimo: “Yo tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días a cada Mundial. Me siento bien, cómodo y estoy muy feliz porque me encuentro con ellos”.

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Deja atrás el escándalo de Vialidad Nacional

A este complejo escenario personal y de gestión se suma una fuerte controversia en la infraestructura de la localidad, protagonizada por el empresario Néstor Rozín, CEO del exclusivo complejo hotelero Sol de Funes (recientemente denominado Radisson RED Funes), donde suelen concentrarse eventos de gran magnitud y figuras políticas. Rozín denunció públicamente haber recibido una carta documento de Vialidad Nacional que lo intima a "romper todo lo arreglado" y restituir en un plazo de 10 días un tramo de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba (kilómetro 307,5) a su estado original, luego de que él mismo decidiera costear de forma privada la reparación con piedras y maquinaria ante el estado "detonado" del camino de tierra y la falta de respuestas oficiales.

Sin embargo, desde la empresa estatal desmintieron al hotelero y aseguraron a Infobae que dicha conexión es completamente ilegal, carece de habilitación y fue abierta de manera unilateral por el propio empresario sin cumplir con las medidas de seguridad vial correspondientes, desatando un duro conflicto jurisdiccional en la misma ciudad que el intendente Santacroce dejará delegada para viajar a los Estados Unidos.

Escándalos políticos y la denuncia previa de su esposa

La licencia mundialista de Santacroce se produce en un año particularmente convulsionado para su entorno personal y político. Entre fines de febrero y principios de marzo pasados, el intendente protagonizó un escándalo institucional luego de que su esposa, una médica de 51 años, lo denunciara en la Comisaría 23 de la Policía de Santa Fe por malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones frente a sus hijos de 14 años, además de acusarlo de retirarse del hogar con una valija que contenía dinero en efectivo del fondo familiar. Al ser consultado sobre este expediente judicial, el jefe comunal minimizó el hecho afirmando que "son cosas de la vida que después pasan" y que se trató de "un show de aprietes de un sector".

Aseguró que la situación está solucionada, que actualmente encaran los trámites de divorcio de mutuo acuerdo y que recientemente acompañó a su expareja a la Embajada de España para tramitar la ciudadanía de sus hijos, concluyendo que el viaje al hemisferio norte le servirá para distanciarse tanto de las responsabilidades de gestión como de los conflictos familiares.

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