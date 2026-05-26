El intendente de Santa Fe se suma a las críticas por la recuperación económica que no llega

Si bien valoró que el gobierno de Javier Milei “acomodó la macroeconomía” y logró estabilizar la inflación, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, aseguró que ese ordenamiento todavía no se traduce en mejoras concretas para las ciudades. “No se produce esta famosa reactivación que iba a venir y nunca vino”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Además, cuestionó la quita de subsidios al transporte y alertó que los municipios atraviesan una situación cada vez más compleja por la caída de la coparticipación y el retiro de programas nacionales.

Juan Pablo Poletti es un médico cirujano graduado en la Universidad Nacional de Rosario, cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública, es político. Actualmente se desempeña como intendente de la ciudad de Santa Fe. Dedicó 30 años de carrera al Hospital José María Cullen, el centro de salud más importante de la región, desempeñándose como su director general durante 9 años. Incursionó formalmente en la política en las elecciones de 2023 bajo el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Ganó la intendencia, convirtiéndose en el candidato más votado en la historia de la ciudad con casi 129.000 votos.

Hablábamos la semana pasada con su equivalente, pero de Córdoba, muy crítico del Gobierno nacional, muy crítico de la falta de producción, de desarrollo, de orientación en la economía a la producción. Me gustaría su balance respecto de lo mismo: cómo ve la economía del Gobierno nacional relacionada con lo que es su área de acción, la producción.

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Para alguien que viene de afuera de la política, como soy yo, que nunca milité y que desde hace dos años y medio estoy en esta función tan importante de intendente de la capital de la provincia de Santa Fe, sin lugar a dudas que lo que queremos es que le vaya bien. Que le vaya bien al Presidente y que la economía del país, de una vez por todas, pueda salir adelante.

En ese sentido, creo que lo primero que hizo el Presidente fue acomodar la macroeconomía y creo que fue un gran logro que por lo menos estabilice lo que es la inflación. Lo que sí hoy los gobiernos locales estamos sufriendo es que no hay reactivación económica. No se produce esta famosa reactivación que iba a venir y nunca vino.

Y, por otro lado, hay muchísimas actitudes que se han tomado desde el Gobierno nacional que, no en este solo gobierno de Javier Milei, sino anteriormente, ya se venía discriminando a las ciudades del interior del país y no se está realizando ese federalismo que tanto se habla a veces en los discursos y que no se cumple.

En forma específica, uno de los daños más concluyentes fue el del subsidio del transporte, donde los santafesinos seguimos pagando el impuesto al combustible, que está destinado para subsidiar eso, pero que no vuelve nada de eso a la ciudad de Santa Fe. Pero sí se continuó con el subsidio al transporte en el AMBA.

Entonces el Presidente dijo “no más subsidio”, pero lo dijo solamente para el interior. Y hoy sigue subsidiando el AMBA, aumenta el subsidio al AMBA, se definen las paritarias en el AMBA, que luego nos repercuten en las ciudades y, en este caso, nosotros, sin un peso de subsidio. Hablo específicamente del transporte.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia fue intendente de la capital de Santa Fe. No sé si a ustedes les tocó conocerlo, pero me gustaría hacer una especie de puente entre aquella intendencia del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y la suya.

Sí, tuve oportunidad de estar dos veces personalmente. Por supuesto que antes lo conocía como ciudadano, como médico de la ciudad. Cuando yo asumí tuve la oportunidad de conocerlo en una oportunidad. Creo que fue en un evento de la revista Noticias, donde usted estaba, y donde fui invitado y pude participar. Y ahí lo pude saludar con la esposa. Y luego tuve contacto directo a través del barrio donde vive él, aquí en Santa Fe, donde tuve oportunidad también de tener un encuentro de vecinos.

Estuvimos hablando de cuando él fue intendente, actividades que él desarrollaba, que le resultaban muy de cercanía de territorio para con los vecinos, que me aconsejó que las hiciera. Es algo que estamos replicando. Él había ido por el peronismo, yo acá fui por Unidos para Cambiar Santa Fe. Pero yo una de las condiciones que puse cuando me integré a la política fue no afiliarme a ningún espacio político. Así que sigo sin afiliación, sigo siendo independiente, pero sí estoy directamente encolumnado a través del gobernador Maximiliano Pullaro, con el que coincidimos en un montón de cosas. Pero le tengo una gran estima al doctor Horacio Rosatti.

Los intendentes son la primera trinchera frente a la crisis. Hablo continuamente con distintos intendentes, colegas suyos de las principales ciudades de la Argentina, y todos transmiten una crisis muy marcada. Me gustaría su propia reflexión sobre cómo se siente, además siendo médico en particular, los efectos de esa recuperación económica que no viene en la trinchera, cuerpo a cuerpo, al lado de la gente, como son los intendentes.

Coincido con su introducción. Y no solamente se da en este momento de crisis del país acá en la Argentina. En muchísimos congresos y reuniones mundiales se está viendo que los gobiernos locales son los que más cerca están del problema de la gente, pero son los que menos recursos tienen.

Aun en países del primer mundo se ve que los gobiernos nacionales tienen todos los recursos; los gobiernos provinciales, los subnacionales, siguen en la escala con el caudal de recursos; y los gobiernos locales son los que menos recursos tenemos, pero que más cerca de los problemas estamos.

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Se está planteando a nivel mundial, por ejemplo, en todos los países que no se desarrollaron aún o que estamos subdesarrollados, si históricamente estuvieron todos los recursos en los gobiernos nacionales, en los gobiernos provinciales, y las cosas no andan, por qué alguna vez no se prueba que empiecen a tener los recursos los gobiernos locales y que tengamos las soluciones más cerca de la gente: en infraestructura, en el día a día, en el transporte, en la basura, en lo que afecta en el día a día al ciudadano.

Y, por supuesto que sí, los gobiernos nacionales y provinciales estemos para la macroeconomía, para lo que es la producción, la industria, cómo sacamos el país adelante. Pero en el problema del día a día que hay en el vecino, yo me lo cruzo en el súper, en el kiosco, en el almacén, en la carnicería, y tengo el problema ahí. Y hoy no están llegando los recursos. No es que no nos llegue algo de antes, sino que se quitan recursos por esto de que baja la coparticipación por una cuestión de que no hay reactivación económica.

Entonces bajó la coparticipación nacional, bajó la coparticipación provincial y también empieza a afectar la coparticipación local cuando los locales no venden. Y si a esto le sumamos que se sacó el subsidio del transporte, se quitaron programas de salud, se quitan los programas de discapacidad… Hay muchos de esos programas que nos tenemos que hacer cargo los gobiernos locales. Esto es lo que está poniendo en crisis a toda la economía de todos los gobiernos locales.

Por eso el otro día, en el COFEIN, era una reunión transversal, había de todos los espacios políticos y todos coincidíamos en que realmente nos tenemos que unir. Y acá yo involucro a los legisladores nacionales que han sido votados por los vecinos de estos gobiernos locales y que hoy muchas veces hacen oídos sordos a estos reclamos de los gobiernos locales, que necesitamos estar todos unidos para que nos venga lo que nos corresponde.

RM