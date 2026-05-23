La paradoja de la "iniciativa privada": un empresario reparó un tramo de colectora y Vialidad Nacional le ordenó volver a destruirla

La administración de Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada con una crítica persistente hacia la noción de “Estado presente”. En contraposición, el ideario libertario sostuvo desde el inicio una defensa sistemática de la “iniciativa privada”. Sin embargo, en escenarios vinculados a infraestructura y servicios de uso colectivo —como rutas, accesos y caminos— la aplicación práctica de ese principio exhibe tensiones y contradicciones cuando se traslada al terreno de los hechos.

Una escena de ese conflicto quedó expuesto en Santa Fe. Un empresario destinó recursos propios, maquinaria y materiales para reparar un tramo de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba, frente al Hotel Sol de Funes que administra, con el objetivo de reparar el notable deterioro existente. Pero la situación dio un giro inesperado: Vialidad Nacional lo intimó a revertir los trabajos realizados. En otras palabras, deberá deshacer las mejoras ejecutadas.

El dueño del Hotel Sol de Funes, en Santa Fe, fue intimado por Vialidad Nacional tras reparar el acceso al complejo

“Estábamos padeciendo el problema de la calle, del camino de tierra. El año pasado, por un par de eventos que teníamos de cantidad de gente y además por la importancia y relevamiento de la gente que venía, ya no aguantaba más“, relató el empresario Néstor Rozín, en declaraciones a RTS Medios.

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El titular del establecimiento indicó además que llevaban tiempo intentando una solución institucional. Según señaló, venían “pidiendo a Vialidad Nacional y a la empresa contratista que cobra el peaje de la autopista que lo reparara. La municipalidad nos había dicho de darnos una mano con la gente que estaba haciendo la rotonda, pero se venía demorando“, agregó.

Ante las demoras, Rozín optó por una alternativa propia. Recurrió a “gente que estaba trabajando en un supermercado, acá cerca, con las máquinas, más unos amigos que tenían piedras de Córdoba”.

Y agregó: “Lo que hicimos es incorporar las piedras para tapar los pozos, lo reparamos y nos quisieron clausurar. Después nos dieron el consentimiento para continuar con la obra”, dijo al medio santafesino.

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Tiempo después, cuando ya habían transcurrido cerca de siete meses desde aquella intervención, recibió una carta documento enviada por Vialidad Nacional. La notificación le exige regresar el sector de la colectora “a la situación anterior”. Es decir, rota.

Frente a esa situación expresó: “Por más bien que lo hayamos hecho, con la lluvia, como está la situación actual, los camiones, las máquinas, se va deteriorando el camino. La Municipalidad es la que me exige que tenga libre accesibilidad y, por otro lado, Vialidad me prohíbe que lo reparemos”.

Néstor Rozín reparó un sector de colectora de la Autopista Rosario-Córdoba y Vialidad Nacional lo intimó para que deshaga la obra

Vialidad Nacional intimó a un empresario por obras en la colectora de la autopista Rosario-Córdoba

La resolución del organismo nacional estableció una intimación formal a Néstor Rozín para remover los arreglos ejecutados y fijó un plazo de diez días para devolver el tramo “a su estado original”; es decir, previo a las reparaciones. El fundamento oficial sostuvo que la intervención se realizó sobre un trazado de jurisdicción nacional y sin aprobación definitiva.

En el contenido de la carta documento, remitida por el 7° Distrito Santa Fe, aparece el núcleo de la controversia. Aunque el bacheo produjo mejoras en un acceso utilizado de manera cotidiana por vecinos y visitantes, el organismo sostuvo que faltaron autorizaciones y verificaciones técnicas correspondientes.

Rozín explicó que decidió actuar debido a que el acceso al predio, ubicado sobre la colectora a la altura del kilómetro 307,5 con dirección oeste, “estaba detonado”, según declaró también a Radio LT8 830. Además señaló que tenía programadas distintas actividades, entre ellas un encuentro escolar con una convocatoria de 5.000 personas, junto con otros eventos vinculados a la diputada nacional Gisela Scaglia y reuniones de profesionales odontólogos.

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La explicación de Vialidad Nacional por el conflicto con el Hotel Sol de Funes

De acuerdo con fuentes ligadas a Vialidad Nacional consultadas por Rosario3, el conflicto no tendría como único punto la intervención sobre una traza nacional. Según esa versión, el procedimiento iniciado por el hotel no habría obtenido la aprobación definitiva necesaria. Las mismas fuentes indicaron que no se presentó la totalidad de la documentación técnica exigida y que la ejecución habría excedido el alcance originalmente informado.

Desde el organismo explicaron al medio rosarino que este tipo de evaluaciones delimita responsabilidades jurídicas y técnicas y contempla distintos aspectos, entre ellos calidad de materiales, compactación, sistemas de drenaje, inclinaciones y condiciones asociadas a la seguridad vial.

La intervención se desarrolló sobre un sector que presentaba un marcado deterioro y que es utilizado de manera habitual por trabajadores, proveedores del hotel y visitantes, además de otros usuarios que circulan por la zona.

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El Hotel Sol de Funes, centro de la polémica con Vialidad Nacional, se encuentra a la vera de la Autopista Rosario-Córdoba

El empresario busca frenar la intimación y cuestionó el criterio oficial

El empresario sostuvo que durante el inicio de las tareas personal de Vialidad Nacional intentó detener las máquinas utilizadas para la obra. Sin embargo, afirmó que, luego de tres horas de conversaciones, las tareas continuaron, según informó La Capital. Más adelante llegó la carta documento que calificó los trabajos como una intervención realizada “sin permiso”, de acuerdo con la misma publicación.

“El problema es que la empresa contratista o la que tiene el servicio, la que cobra el peaje, es la que debería mantener la autopista y la colectora, ¿no? Se está diciendo que el privado tiene que invertir y tiene que hacer. Cuando un privado invierte, ahora lo persiguen, me parece, porque la colectora no es mía, es del Estado, ¿no?“, remató.

Rozín también manifestó a LT8 su expectativa de que la situación “se va a solucionar” y expresó su confianza en que Vialidad Nacional “va a recapacitar”, según indicó. Además señaló que un especialista en Derecho le mencionó un antecedente judicial relacionado con una intervención sobre la avenida Circunvalación de Rosario durante la administración del ex intendente Héctor Cavallero. Según su relato, aquel fallo concluyó con la absolución del exjefe municipal y consideró ese antecedente como un respaldo para su postura.

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El medio local InfoFunes señaló que, dentro del entorno del hotel, consideran ilógica una decisión que obligue a destruir una obra que produjo mejoras en la circulación. La misma publicación agregó que surgieron especulaciones políticas vinculadas con un acto de campaña realizado el año pasado junto a Scaglia, aunque la carta documento no menciona esa cuestión.

Según informó La Capital, Rozín aseguró que le resultó llamativa la aparición en la intimación del nombre de Gastón Bruno, a quien identificó como referente de Vialidad Nacional en esa región y con quien, según afirmó, había mantenido contacto por trabajos anteriores. Bruno se encuentra al frente del área del organismo en Santa Fe y ocupó anteriormente la Secretaría de Obras Públicas durante la gestión de Diego León Barreto.

NG