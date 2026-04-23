Crisis vial en Argentina: alertan por abandono de rutas y “doble cobro” a los usuarios

La crisis de la infraestructura vial en Argentina se profundiza en medio de reclamos crecientes y una marcada falta de inversión. Fabián Pons, director del Observatorio Vial, trazó un diagnóstico contundente sobre el estado de las rutas y las responsabilidades compartidas entre Nación, provincias y municipios.

“Hay una falta de mantenimiento vial tanto a nivel nacional como también provincial y municipal”, afirmó, al señalar que el problema excede la paralización de la obra pública nacional. Según explicó, la mayor parte de los caminos está bajo jurisdicción municipal, seguida por la provincial, lo que complejiza aún más la gestión y el control.

Un sistema vial al límite

El deterioro de las rutas no solo impacta en la seguridad, sino también en la logística del transporte. En ese sentido, Pons advirtió que incluso una reparación integral no resolvería el problema de fondo: “Si mágicamente mañana pudiéramos reparar toda la estructura vial del país, rápidamente caeríamos de nuevo en una destrucción bastante importante”.

El motivo principal radica en el uso intensivo del transporte de cargas por camión, muchas veces con exceso de peso. A esto se suma la falta de desarrollo ferroviario: “Sería mucho más lógico que tuviéramos un sistema ferroviario mucho más desarrollado y que el transporte de larga distancia se hiciera en tren”, sostuvo.

Para el especialista, la combinación de sobrecarga vial y ausencia de planificación estructural genera un círculo vicioso que deteriora rápidamente cualquier mejora.

Peajes, impuestos y una polémica creciente

Otro de los puntos críticos es el financiamiento del sistema. Pons cuestionó la implementación de peajes en rutas donde ya existen impuestos destinados al mantenimiento: “El hecho de que nos cobren peaje por mantener las rutas es una doble contribución que no corresponde”.

El experto remarcó que los usuarios ya pagan gravámenes específicos al cargar combustible o realizar trámites automotores. Sin embargo, denunció falta de transparencia en el destino de esos fondos: “No se sabe cuál es el destino de los impuestos que estamos pagando”.

Además, criticó que las concesiones privadas no siempre se traduzcan en mejoras visibles: “Se ha hecho más que nada un bacheo y un corte de pasto en unas zonas, en otras zonas todavía no se ha hecho nada, sin embargo el peaje se cobra”.

Ponce no rechazó el modelo privado, pero exigió coherencia: “Si me quieren cobrar peaje no hay inconveniente, pero no me cobres dos veces el mismo impuesto”.

Finalmente, dejó una definición de fondo sobre el rol del Estado y los contribuyentes: “El Estado no genera riquezas. Quienes generan esa riqueza que administra el Estado somos los contribuyentes”, concluyó.

