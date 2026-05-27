Otro round para la polémica sobre el "terrorismo en redes sociales" del que habló el arzobispo de Buenos Aires, monseñor José García Cuerva, en el Tedeum del 25 de Mayo. Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, compartió un posteo de la red social X donde se insulta al presidente Javier Milei, acompañado de un irónico mensaje: "No pude estar presente en el Tedeum, pero seguramente García Cuerva se refería este tipo de violencia en las redes."

En el posteo que citó se ve una foto del Presidente con una kipá (gorra ritual que usan los hombres judíos como símbolo de su respeto a la divinidad) y un prendedor en la solapa que muestra una bandera argentina y otra israelí, unidas. El usuario @JavierchusOk, que se presenta como "JUSTICIALISTA", acompaña la imagen con las palabras "ENFERMO HIJO DE PUTA", en mayúsculas.

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En el Tedeum del lunes 25 de mayo, el tercero de la gestión libertaria, las redes sociales fueron uno de los temas abordados por el arzobispo de Buenos Aires, José Antonio García Cuerva, durante su homilía. "Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm, haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio, o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando, difamando", describió, en un paralelismo entre épocas antiguas y actuales. Y exhortó: "Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias".

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