La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias públicas con el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri con una publicación en la red social X que expone tensiones políticas entre el oficialismo nacional y la administración porteña. “Gracias por el reconocimiento”, escribió la exministra de Seguridad, en alusión al protocolo antipiquetes que implementó al asumir en la cartera, en diciembre de 2023.

El episodio se inscribe en un escenario más amplio de competencia y distancia entre el PRO y La Libertad Avanza, dos espacios que comparten electorado y que, en paralelo, disputan influencia en la Ciudad de Buenos Aires, bastión histórico del PRO y territorio estratégico de cara al ciclo electoral de 2027.

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Este martes por la noche, Bullrich publicó un mensaje en el que respondió a una propaganda de la gestión porteña y vinculó la situación de la avenida 9 de Julio con la política de seguridad impulsada por el Gobierno nacional.

Tuit de Patricia Bullrich: "Gracias por el reconocimiento"

"Gracias por el reconocimiento. Justo esa Avenida vivía cortada hasta que implementamos el Protocolo Antipiquete y cortamos el curro de los gerentes de la pobreza. Decisión desde el día 1 del Presidente. PD: ese Ley y Orden me suena, lo buscaré en mis tuits viejos", escribió con ironía la senadora nacional.

El posteo fue acompañado por una imagen de un cartel del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la consigna “ANTES” y una foto de la avenida 9 de Julio con cortes de tránsito por manifestaciones, y “AHORA” con circulación normal. En el mismo material se leía la frase “La ciudad sin piquetes con ley y orden”.

El cruce de Patricia Bullrich a Jorge Macri por el estado de los subtes

El 13 de mayo, la discusión sobre el subte porteño se instaló en la superficie política tras un mensaje de la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, que eligió la red social X para reabrir un diagnóstico de largo alcance sobre el sistema de transporte de la Ciudad de Buenos Aires y su posición en la región.

“Los subtes: nos pasaron por arriba”, señaló la legisladora, antes de trazar una línea histórica que buscó poner en perspectiva el declive relativo de la red. Recordó que “Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913”, pero advirtió que “113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión”.

En su comparación regional, incorporó una escena reciente de su visita a Chile. “La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años”, planteó, antes de cerrar el diagnóstico con una síntesis crítica sobre la situación local: “Acá, en cambio, seguimos discutiendo parches”.

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El mensaje avanzó sobre el funcionamiento cotidiano del sistema y su impacto urbano. “Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una Ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado”, apuntó Bullrich, para rematar con una conclusión de tono estructural: “Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo”.

La respuesta de Jorge Macri a Patricia Bullrich por el estado de los subtes

La respuesta del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri se inscribió en el mismo terreno, pero con un intento de reencuadre: asumir el diagnóstico, pero reivindicar la acción de gestión. “Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico”, comenzó, antes de situar el problema en una continuidad histórica: “Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban”.

La respuesta de Jorge Macri a Patricia Bullrich por los subtes porteños

Desde allí, el mensaje derivó en una defensa de su administración bajo una consigna que buscó condensar el enfoque oficial: “Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos”.

En ese marco, enumeró avances de gestión con tono de contraste respecto del pasado reciente. “Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años”, sostuvo, y agregó luego: “Ya compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las líneas A y C. Todos 0KM”.

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El jefe de Gobierno también puso el foco en cambios operativos del sistema de pago y en la infraestructura. “La Ciudad fue una de las primeras del mundo en incorporar el multipago en el subte. Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras”, escribió, antes de apuntar contra el deterioro de parte del equipamiento: “Una vergüenza el estado de muchas escaleras mecánicas, algunas con más de 70 años de antigüedad. Ya avanzamos con la licitación para renovar 77”.

El cierre volvió sobre la idea de continuidad de obras y prioridades. “Y también estamos renovando más de 30 estaciones a nuevo”, afirmó Macri, para concluir: “El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad”.

NG/fl