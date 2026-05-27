El Riesgo País perforó la barrera de las 500 unidades en medio de un fuerte rally de acciones locales

El Riesgo País de Argentina interrumpió su tendencia inestable y cerró este miércoles 27 de mayo de 2026 en 500 puntos básicos, logrando quebrar la barrera técnica de las 500 unidades durante el transcurso de la jornada operativa. El indicador financiero de referencia, elaborado por el banco de inversión norteamericano JP Morgan, reflejó una descompresión diaria del 2% gracias a la firmeza en la cotización de los títulos soberanos en moneda extranjera.

Acciones y bonos argentinos extienden subas y el riesgo país queda a un paso de los 500 puntos

Esta dinámica estuvo directamente apuntalada por un rally alcista en las acciones de empresas argentinas (ADR) cotizantes en la bolsa de Nueva York, las cuales registraron incrementos de hasta un 10% en el sector bancario, consolidando la descompresión del spread luego de las presiones financieras manifestadas en las semanas previas.

El Riesgo País finalizó la jornada de este miércoles en 500 puntos, tras haber alcanzado un valor intradiario neto de 498 puntos. Durante la sesión de operaciones, el índice de referencia administrado por el JP Morgan inició con un valor de apertura fijado en 508 puntos, registro que coincidió además con el precio máximo anotado a lo largo de la rueda financiera. Con el correr de las horas y una renovada corriente de demanda sobre los papeles de deuda pública en el exterior, el indicador bursátil descendió hasta tocar su mínimo de 498 unidades, para finalmente experimentar un rebote marginal que lo asentó en la línea de los 500 puntos al momento del cierre formal del mercado.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de renta fija durante las últimas jornadas evidenció marcadas oscilaciones comerciales producto del balance entre la selectividad de los mercados de Nueva York y las anclas fiscales domésticas. Tras haber tocado un mínimo de 496 puntos el pasado lunes 11 de mayo por mejoras en la calificación de la deuda argentina por parte de la agencia Fitch Ratings, el mercado convalidó una persistente ola de toma de ganancias interna. Como consecuencia de este reajuste técnico de las carteras emergentes, el índice elaborado por el JP Morgan ascendió de forma escalonada durante mediados de mes hasta asentarse en los 538 puntos básicos al cierre de la rueda del viernes 15 de mayo.

La apertura del segmento comercial de la última semana ratificó la zona de resistencia técnica y la cautela global antes del retroceso anotado este miércoles. La prima de riesgo argentina había escalado hasta los 543 puntos el lunes 18 de mayo y avanzado a 547 puntos el martes 19 de mayo, afectada por una retracción generalizada en las cotizaciones de los mercados en desarrollo y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo.

Hacia el tramo final del ciclo actual, los instrumentos públicos de deuda en moneda extranjera lograron encontrar un piso de soporte y encadenaron tres ruedas consecutivas en terreno positivo. El miércoles 20 de mayo el índice bursátil recortó posiciones hasta los 524 puntos, mostrando un alivio que se profundizó de manera visible el jueves 21 de mayo al marcar 515 puntos y estabilizarse en 514 puntos el viernes 22 de mayo. La posterior compresión del martes 26 de mayo a 508 puntos y la caída definitiva de hoy hacia el terreno de las 498 unidades intradiarias convalida una descompresión de 89 puntos básicos respecto del pico de 587 puntos registrado el pasado 28 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento (spread) que debe pagar una economía emergente al colocar bonos en los mercados de capitales en comparación con los títulos públicos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión estadounidense JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos básicos equivale exactamente a una sobretasa de interés del 1% anual.

Este guarismo técnico funciona en las finanzas globales como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y mensurar la probabilidad de ocurrencia de un evento de impago o reestructuración forzosa (default) por parte del Estado emisor. El índice mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Si la confianza inversora se deteriora, los precios de los títulos caen por mayor oferta vendedora y sus rendimientos asociados suben, elevando el spread del índice.

Para la medición estadística aplicada sobre las variables de la economía argentina, la metodología adoptada se sustenta de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación local y extranjera. La trascendencia de este índice radica en que establece el costo del financiamiento estructural para toda la estructura productiva y el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe las posibilidades de crédito internacionales, ya que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.