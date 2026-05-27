Walter Neumann: “Este semestre que entramos va a ser muy decisivo para muchas cosas del mercado”

El mercado financiero argentino vive jornadas de fuerte recuperación y el índice MERVAL logró borrar las pérdidas acumuladas en el año. En este contexto, Walter Neumann, operador de mercado y analista de Bell Investments, explicó que los bancos lideran la suba tras haber sido uno de los sectores más castigados desde comienzos de 2026.

“Hoy los bancos, al igual que ayer, lideran la suba. Venían muy atrasadas las cotizaciones y parece que los balances no vienen tan mal”, afirmó Neumann. Según el especialista, las entidades financieras muestran señales de estabilización pese al aumento de la mora y la desaceleración del crédito.

Además, destacó que el descenso del riesgo país hacia la zona de los 500 puntos mejoró el humor de los inversores y redujo las tasas de retorno de los bonos soberanos. “Ya TIR del 10% no. Hoy estamos en 8 o 9% como mucho con los bonos más largos”, sostuvo.

El impacto del FMI y las expectativas del mercado

Para Neumann, el reciente desembolso del Fondo Monetario Internacional funciona más como una señal política y financiera que como un factor determinante para la solvencia argentina. “Siempre que el Fondo esté ahí ayuda porque descomprime al Banco Central”, explicó.

El analista también señaló que el mercado sigue de cerca posibles cambios fiscales impulsados por el organismo internacional, vinculados al impuesto a las Ganancias y al monotributo. En ese sentido, remarcó que cualquier medida orientada a fortalecer el equilibrio fiscal podría beneficiar a los activos argentinos.

En paralelo, Neumann destacó que las expectativas inflacionarias también juegan un rol clave en el actual rebote bursátil. “Parece que la inflación viene un poquito más cerca del 2% este mes”, indicó, aunque aclaró que todavía resta confirmar los datos oficiales.

Bancos, petróleo y Wall Street: las variables que observa el mercado

El especialista explicó que el fuerte volumen operado en acciones bancarias refleja una rotación de carteras desde el sector energético hacia activos financieros. “Las petroleras le han dado mucho al inversor y seguramente se está viendo una migración hacia otros activos”, señaló.

Sobre el contexto internacional, Neumann consideró que la geopolítica continúa influyendo sobre los mercados globales, especialmente a partir de la evolución del precio del petróleo y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, aclaró que Argentina todavía mantiene cierto desacople respecto de Wall Street.

“Este semestre que entramos va a ser muy decisivo para muchas cosas del mercado”, advirtió. Y agregó que una eventual corrección de las bolsas estadounidenses podría afectar a los mercados emergentes dependiendo de su profundidad y alcance.

Finalmente, Neumann reconoció que la gran incógnita sigue siendo el timing de una eventual caída en Wall Street. “Todos decimos ‘va a ajustar’, pero el Dow está marcando un récord nuevo. Ese timing es lo que tratamos de anticipar y no es fácil”, concluyó.