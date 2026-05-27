Los activos argentinos vuelven a posicionarse en terreno positivo este miércoles 27 de mayo, mientras que el riesgo país se acerca cada vez más a los 500 puntos básicos. En el plano internacional, los principales índices de Wall Street operan con una tendencia al alza, extendiendo las subas de la rueda anterior. El optimismo en torno a la baja de los precios del petróleo hacia los 94 dólares el barril genera un clima alcista.

El Gobierno recompró letras del BCRA por $18,4 billones para avanzar con la reducción de pasivos

Así, los ADRs argentinos cotizan mayormente en verde, con saltos de hasta 6,6% de la mano de BBVA Argentina, seguido por Banco Macro (+6,4%) y Telecom (+5,6%).

En Wall Street, los bonos en dólares suben hasta 0,8% encabezados por el GD46D. En ese contexto, el riesgo país se mantiene en los 508 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval avanza con fuerza un 2,9% hasta los 3.010.299,32 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 3,3% a los 2.029,82 puntos. Entre las acciones líderes que más avanzan se destacan los bancos: BBVA (+7,9%), Banco Macro (+7,5%) y Grupo Supervielle (+6,2%).

El dólar blue llega a su nivel más alto en tres meses

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 27 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.409, bajando $2 respecto al cierre del martes.

El dólar blue subió $15 este martes y cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta. En lo que va del mes, el tipo de cambio informal ya avanzó $40 (2,86%). Así, la brecha con el dólar oficial mayorista se expandió al 2,1%.

Por el lado del MEP, opera a $1.432, sin cambios respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.486 bajando $14 respecto al martes.

El Banco Central compró US$ 112 millones y las reservas llegaron a su nivel más alto desde 2019

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 112 millones en la última rueda. Con esta compra llegó al nivel de reservas más alto desde el 2019, luego del desembolso de US$ 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el balance, las reservas internacionales brutas subieron y llegaron a los US$ 47.908 millones, con una suba de US$ 1.105 millones respecto a la última jornada. Así, el BCRA llega al nivel más alto de reservas desde mediados de octubre de 2019 e incluso superó el récord de la gestión Milei, que se registró en febrero con 46.905 millones de dólares. El salto en el nivel de reservas se explicó principalmente por el giro del FMI, aprobado tras la segunda revisión del programa con Argentina.{

El Banco Central compró US$ 112 millones

Con la compra de la jornada, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 94 ruedas y suma US$ 9.098 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 1.947 millones.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 6.743 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 3.596 millones".

El Tesoro enfrenta vencimientos en pesos por alrededor de $11 billones

El Ministerio de Economía afrontará la última licitación de deuda del mes, donde buscará renovar vencimientos por aproximadamente $11 billones.

La Secretaría de Finanzas presentó el menú compuesto por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar. De completarse la emisión de hasta US $150 millones disponibles para el AO27, se completará la emisión total del mismo.

El menú de las ofertas

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (nueva).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7 – reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 - reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 - reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (nueva).

- Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 - reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO27 - reapertura).

Desde PPI inversiones destacan: "Es una licitación que no luce como una prueba particularmente exigente. La liquidez del sistema financiero sigue siendo holgada y el menú ofrecido esta vez resulta algo más corto y menos agresivo que en licitaciones previas. La oferta incluye una nueva LECAP al 15/09/2026 (S15S6), BONCER con vencimiento al 31/03/2027 (TZXM7) y al 30/09/2027 (TZXS7), un bono TAMAR al 31/08/2028 (TMG28), dos nuevos dólar linked al 31/07/2026 (D31L6) y al 31/03/2027 (TZVM7), además de los bonos hard dollar AO27 y AO28".

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital comenta: "Debido a la fuerte liquidez actual del sistema bancario, en el Palacio de Hacienda descuentan que lograrán una aceptación superior al 100%".

La cuenta de USD 12.000 millones con la que Luis Caputo busca blindar toda la gestión de Javier Milei

Argentina: última en el ranking de inversión extranjera directa regional en 2025

Argentina fue el país que menos inversión extranjera directa (IED) recibió en 2025 entre las principales economías de América Latina. El dato, que se desprende de un informe elaborado por Misión Productiva en base a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), refleja las dificultades persistentes para consolidar un clima de negocios atractivo para el ingreso de capitales de largo plazo, incluso en un contexto donde el Gobierno impulsó incentivos específicos para grandes proyectos de inversión.

Argentina quedó última en el ranking de inversión extranjera

De acuerdo con el relevamiento de la OCDE, Brasil lideró ampliamente la recepción de inversión extranjera directa en la región con US$ 76.877 millones durante 2025. En segundo lugar se ubicó México, con US$ 40.871 millones, seguido por Chile con US$ 13.152 millones y Colombia con US$ 11.462 millones.

Más atrás apareció Costa Rica, con US$ 5.733 millones, mientras que Argentina quedó en el último lugar del ranking con US$ 3.134 millones de IED neta.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,02%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,11%, luego de haber tocado una nueva marca. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,48% al alza.

El crudo Brent cae 2,8% hasta US$ 93,93 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 3,7%, hasta los US$ 90,47 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,19%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 0,03% y el CAC francés aumenta 0,50%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,06%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,61%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,25% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,11%.

FN