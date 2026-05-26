El Riesgo País cayó a 508 puntos impulsado por un rebote en Wall Street

El Riesgo País de Argentina cortó su racha de volatilidad alcista de las semanas previas y cerró este martes 26 de mayo de 2026 en 508 puntos básicos, según los registros de la plataforma de inversiones Rava Bursátil. El índice financiero reflejó una marcada mejoría intradiaria traccionada por la fuerte demanda de los títulos públicos soberanos y la tendencia positiva observada en Wall Street, factores que operaron en sintonía con el ingreso estacional de divisas de la cosecha gruesa.

De esta forma, las variables financieras locales lograron comprimir el diferencial de tasas y consolidaron un respiro técnico que aleja transitoriamente al indicador bursátil de las zonas de inestabilidad registradas en abril.

El dólar blue llegó a su nivel más alto en tres meses y el riesgo país se acercó a los 500 puntos básicos

El Riesgo País finalizó las operaciones de este martes en 508 puntos. Durante el transcurso de la jornada, el indicador de JP Morgan inició la rueda con una apertura de 514 puntos, valor que a su vez se constituyó como el precio máximo alcanzado a lo largo de la sesión financiera. Motorizado por órdenes de compra de fondos institucionales sobre la curva de bonos Globales en el exterior, el índice descendió hasta registrar un piso mínimo de 503 unidades, para finalmente estabilizarse sobre el cierre en los 508 puntos informados.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de renta fija durante los últimos siete días hábiles evidenció marcadas oscilaciones comerciales producto del balance entre la selectividad de los mercados de Nueva York y las anclas fiscales domésticas. La dinámica inestable había comenzado a manifestarse con nitidez a mediados del período mensual; tras haber tocado un mínimo de 496 puntos el lunes 11 de mayo impulsado por mejoras de calificación soberana por parte de Fitch Ratings, los activos en dólares experimentaron una persistente toma de ganancias. Como consecuencia directa de ello, el índice bursátil se elevó de forma escalonada cerrando en 538 puntos el viernes 15 de mayo.

La apertura del segmento comercial de la presente semana ratificó la zona de resistencia técnica y cautela global antes del retroceso anotado durante este martes. En las ruedas previas, la prima de riesgo argentina había escalado hasta los 543 puntos el lunes 18 de mayo y avanzado a 547 puntos el martes 19 de mayo, afectada por una retracción generalizada en las cotizaciones de los mercados en desarrollo y un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo.

Hacia el cierre del tramo semanal e inicios del actual ciclo, los instrumentos públicos de deuda en moneda extranjera lograron encontrar un piso de soporte y encadenaron un sendero de compresión en sus tasas de retorno asociadas. El miércoles 20 de mayo el índice bursátil recortó posiciones hasta los 524 puntos, mostrando un alivio marginal que se profundizó de manera visible el jueves 21 de mayo al marcar 515 puntos y estabilizarse en 514 puntos el viernes 22 de mayo. La descompresión definitiva experimentada en la rueda de hoy martes hacia las 508 unidades convalida un balance de corto plazo constructivo, consolidando un marcado progreso respecto de los máximos de 587 puntos registrados a finales de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero y macroeconómico de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir bonos en dólares en comparación con los títulos públicos del Tesoro de los Estados Unidos. Este instrumento de medición estadística es estructurado y difundido globalmente por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos básicos equivale exactamente a una sobretasa de interés del 1% anual.

Este guarismo técnico funciona internacionalmente como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y la probabilidad de ocurrencia de un evento de impago o reestructuración forzosa (default). El indicador sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza inversora se deteriora, los precios de los bonos caen y sus rendimientos suben, elevando el spread del índice.

Para la medición estadística aplicada sobre las variables de la economía argentina, la metodología adoptada se sustenta de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que pondera una canasta de títulos emitidos bajo legislación nacional y extranjera. La trascendencia de este índice radica en que establece el piso para el costo de financiamiento de toda la estructura económica real del país. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener capitales extranjeros, ya que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.