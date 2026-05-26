Bonos y ADRs argentinos suben en Wall Street y el riesgo país se acerca a los 500 puntos básicos

Tras el feriado nacional por el 25 de mayo, los activos argentinos cotizan en su mayoría al alza en Wall Street, mientras que el riesgo país cae hasta los 503 puntos. En el plano internacional, los principales índices de Wall Street operan al alza y los precios del petróleo suben levemente después de que el gobierno estadounidense anunciara haber llevado a cabo "ataques defensivos en el sur de Irán", un hecho que pondría en riesgo el esperado acuerdo de paz.

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Así, los ADRs argentinos cotizan mayormente en verde. Las mayores subas se dan en Grupo Supervielle, BBVA, y Banco Macro, con el 7,1%, 5,9% y 4,7%, respectivamente.

En Wall Street, los bonos en dólares transcurren la jornada con subas de hasta 2,2% . Entre los que más avanzan se destacaron el GD46D (+2,2%), y el el AL41D (1,2%). El riesgo baja hasta los 503 puntos básicos, con una baja diaria de 2,1%.

En este marco, el S&P Merval avanza 1,9% a 2.900.846,490 puntos y entre las acciones líderes que más suben se ubican los bancos: Grupo Supervielle (+4,7%), BBVA (+3,8%), y Macro (+3,5%).

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 26 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA), subiendo $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.406, subiendo $12 respecto al cierre del viernes.

El dólar blue cotiza en la jornada de este martes a $1.415 para la compra y a $1.435, subiendo $10 respecto al viernes. Entre los financieros, el MEP opera a $1.433, con una suba de $2 respecto al cierre anterior, mientras que el contado con liquidación (CCL) llega a $1.487 sin cambios respecto al viernes.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, destaca: "La cotización oficial permanece un 24,3% por debajo del techo de la banda cambiaria establecido en $1.744,12. En lo que va de mayo, este segmento avanza un leve 0,9%, aunque arrastra una caída del 3,6% en el transcurso de 2026. Más allá de las oscilaciones de la divisa, el foco principal sigue puesto en el fuerte ingreso de divisas a la autoridad monetaria".

"El Banco Central sumó US$ 139 millones el viernes, encadenando 93 ruedas consecutivas de compras. Con un saldo mensual de US$ 1.835 millones, la entidad ya acumula US$ 8.990 millones desde enero y quedó a un paso de cumplir el objetivo anual de US$ 10.000 millones", agrega el economista.

El Banco Central compró US$ 139 millones

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar con saldo comprador el viernes 22 de mayo. La autoridad monetaria compró US$ 139 millones en la rueda y llevó el saldo semanal a US$ 909 millones.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, subieron US$ 52 millones frente a la rueda anterior y finalizaron en US$ 46.803 millones.

La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó por quinto mes consecutivo

La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó 1,6% en mayo con respecto a abril y acumula cinco meses consecutivos en baja, la racha negativa más larga de la gestión, de acuerdo con el índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Con 1,99 puntos, mayo se suma a las caídas de enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%). De esta manera, "la contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 19,2%", detalla el informe. Asimismo, en términos interanuales, la disminución alcanza el 18,7%.

Desde Max Capital advierten. "Esto representa una caída de 18,7% respecto de mayo de 2025 y de 30,4% respecto de diciembre de 2023, mes en que asumió Javier Milei. En comparación con otros períodos, el nivel actual se ubica 2,7% por encima de mayo de 2018, durante el tercer año de gobierno de Mauricio Macri, y 53,1% por encima de mayo de 2022, bajo la administración de Alberto Fernández.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,83%, tocando nuevos máximos. Lo mismo ocurre con el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, que aumenta 1,36%, y el índice industrial Dow Jones, que se mueve 0,08% al alza.

En este contexto, el crudo Brent sube 3,7% hasta US$ 96,96 el barril, mientras que el crudo estadounidense cae un 2,87%, hasta los US$ 93,82 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,83%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,60% y el CAC francés cae 0,72%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,47%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,03%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,17%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,55% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,29%.

FN