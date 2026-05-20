El 25 de mayo y las coincidencias de la historia: la Revolución, el nacimiento de River y Boca y los hitos que marcaron a la Argentina

El 25 de mayo consolidó una serie de acontecimientos políticos, culturales y deportivos que moldearon la identidad de la Argentina desde la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en 1810 hasta las transmisiones de mando presidenciales del siglo XX.

Esta fecha patria funcionó como un catalizador de hitos institucionales donde se cruzaron la creación del primer gobierno patrio, la apertura de los máximos templos del arte y del deporte, y el inicio de períodos gubernamentales decisivos para el desarrollo contemporáneo del país.

25 de Mayo en CABA: la agenda de actividades para celebrar la fiesta patria por la Revolución de 1810

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El historiador Félix Luna documentó en su obra Breve historia de los argentinos la trascendencia de la jornada revolucionaria de 1810 como el punto de quiebre que transformó el Virreinato del Río de la Plata y estableció las bases del Estado actual.

A partir de ese evento fundacional, las distintas generaciones de la dirigencia civil y deportiva eligieron de manera deliberada este día del calendario para inaugurar obras civiles, fundar asociaciones de masas y formalizar traspasos de mando institucionales.

¿Cuándo fue la fundación de Boca y River y qué mitos rodean sus fechas?

El fútbol argentino ligó su historia a la fecha patria mediante la fundación del Club Atlético River Plate el 25 de mayo de 1901. La institución nació en el barrio de La Boca tras la fusión de los clubes Santa Rosa y Las Rosales, bajo la presidencia de Leopoldo Bard, quien lideró el proceso de unificación de las comisiones directivas originarias de ambas escuadras vecinales.



Transporte en Córdoba: FETAP advirtió que podrían rediagramar recorridos si cae la demanda

El Club Atlético Boca Juniors mantiene una controversia histórica respecto a su vinculación con este día, debido a que su fundación oficial ocurrió el 3 de abril de 1905 en la Plaza Solís por iniciativa de Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana y los hermanos Juan y Teodoro Farenga.

Sin embargo, diversos mitos urbanos y documentos institucionales preliminares ligan de forma sistemática las celebraciones de los dos clubes más grandes del país al 25 de mayo, una tradición que reforzó la rivalidad mutua y el arraigo popular de los planteles.

El estadio Antonio Vespucio Liberti, conocido como El Monumental

El cruce de hitos de las dos instituciones deportivas incluyó también la inauguración del estadio de River Plate, el Antonio Vespucio Liberti, popularmente conocido como El Monumental, ocurrida el 25 de mayo de 1938. El presidente del club en ese período, Antonio Vespucio Liberti, firmó las actas de apertura ante un público de 120.000 personas que asistieron a los desfiles de banderas.

¿Qué pasó el 25 de mayo con la inauguración del Teatro Colón?

El ámbito de la alta cultura argentina registró su hito más relevante el 25 de mayo de 1908 con la inauguración oficial del Teatro Colón en su ubicación definitiva frente a la Plaza Lavalle. El edificio, diseñado originalmente por el arquitecto Francesco Tamburini y finalizado por Julio Dormal tras las muertes sucesivas de sus antecesores, abrió sus puertas con una función de la ópera Aida de Giuseppe Verdi.

El Teatro Colón

El tenor italiano Amedeo Bassi protagonizó la velada inaugural ante la presencia del presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, y las familias más tradicionales de la burguesía agroexportadora de la época.

La construcción del coliseo lírico demandó un total de veinte años de obras civiles y debates parlamentarios debido a las interrupciones financieras y los cambios de conducción técnica. El resultado arquitectónico posicionó a la sala de espectáculos porteña como uno de los cinco teatros con mejor acústica del mundo.

¿Por qué el 25 de mayo se transformó en la fecha de las asunciones presidenciales?

La tradición política del siglo XX adoptó el 25 de mayo como la fecha fija para las asunciones presidenciales, un mecanismo institucional diseñado para dotar de legitimidad histórica a los mandatarios electos. El presidente Héctor José Cámpora asumió el cargo el 25 de mayo de 1973 tras imponerse en las elecciones de marzo de ese año con el Frente Justicialista de Liberación.

Economía de guerra: el Ejército apela al trueque de membrillo por repuestos para mantener su flota

El mandatario radical Raúl Alfonsín interrumpió de manera excepcional esta secuencia en 1983 al asumir el 10 de diciembre para hacer coincidir su jura con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

No obstante, la crisis económica y social de principios de siglo provocó que la Asamblea Legislativa adelantara los plazos institucionales para la normalización democrática en el año 2003. El gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, asumió la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003 ante el Congreso de la Nación tras la renuncia de Carlos Menem al balotaje.