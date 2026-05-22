Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en marzo, según el INDEC

Las ventas en mayoristas cayeron 1,4% en marzo con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En supermercados, las ventas no tuvieron variación en la medición intermensual.

En el caso de los mayoristas, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 7,2% respecto a marzo de 2025, mientras que el acumulado enero-marzo de 2026 presenta un caída de 2,6% respecto al mismo período de 2025.

En marzo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,4% respecto al mes anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

En este mes, las ventas totales a precios corrientes relevadas sumaron 374.252,8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 16,7% respecto al mismo mes del año anterior. En las ventas totales, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, 50,5%; “Otros”, 23,7%, “Almacén”, 21,5%, y “Lácteos”, 19,8%.

Supermercados

En el caso de los supermercados, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 5,1% respecto a igual mes de 2025, mientras que el acumulado enero-marzo de 2026 presenta una baja de 3,1% respecto a igual período de 2025.

Para marzo de 2026, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.464.000,0 millones de pesos, lo que representa un incremento de 20,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante marzo de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 41,9%; “Panadería”, con 27,0%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,0%; y “Almacén”, con 22,7%.

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