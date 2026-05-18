Hot Sale 2026: creció la facturación, pero las ventas no lograron ganarle a la inflación

El Hot Sale 2026 volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del comercio electrónico en Argentina. Según explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en diálogo con Canal E, el evento alcanzó una facturación total de 673 mil millones de pesos y registró más de 6 millones de órdenes de compra.

Además, detalló que el ticket promedio fue de “109 mil pesos”, mientras que la facturación general mostró un incremento nominal del 19% respecto al año pasado. Sin embargo, aclaró que el crecimiento no logró superar el impacto inflacionario: “El 19% es nominal”, sostuvo, y explicó que el aumento real de operaciones fue de apenas un 5%.

El especialista remarcó que algunos productos mantuvieron precios más estables y eso impulsó las ventas por cantidad más que por valor. Entre los rubros más buscados aparecieron alimentos, cosmética, electrodomésticos y turismo.

Electrodomésticos, turismo y alimentos lideraron las ventas

Sambucetti señaló que los productos más vendidos en unidades fueron alimentos y bebidas, seguidos por cosmética, construcción y artículos para el hogar. No obstante, en términos de facturación, el liderazgo fue para los electrodomésticos y televisores, impulsados por el contexto deportivo internacional. En ese sentido, explicó: “Si lo miramos en facturación, el primero fue todo lo que es electro, televisores”.

El turismo también tuvo una participación destacada durante el evento gracias a las promociones y facilidades de pago. Según el referente del sector, los viajes nacionales fueron los más demandados: “Turismo tuvo un muy buen evento, sobre todo turismo nacional”.

Por otro lado, reconoció que la indumentaria continúa atravesando un momento más débil en comparación con otros segmentos, aunque varias marcas lograron mejorar sus ventas durante el Hot Sale.

El crecimiento del comercio online y la confianza del consumidor

Uno de los datos más relevantes del evento fue el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Argentina. Sambucetti destacó que cerca de 8 millones de personas ingresaron al sitio oficial del Hot Sale y confirmó que el país ya cuenta con 25 millones de compradores online.

Además, subrayó la importancia de combinar locales físicos con estrategias digitales: “Las empresas que logran un equilibrio entre salas físicas y canal online logran un equilibrio económico también”.

Respecto a la seguridad y las posibles estafas, aseguró que no se registraron denuncias fuera de lo habitual y remarcó que la organización trabaja constantemente para sostener la credibilidad del evento.

En ese punto, destacó: “Una de las principales preocupaciones es que la reputación del evento se mantenga y que la gente confíe que los descuentos son reales”.