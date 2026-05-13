El mercado de artesanías crecería fuerte impulsado por los jóvenes y el e-commerce

La licenciada en Relaciones Laborales Ayelén Kanelok analizó en Canal E el crecimiento del mercado de artesanías y explicó cómo los cambios en los hábitos de consumo están impulsando nuevamente los productos hechos a mano.

Durante la entrevista, la especialista destacó el papel del e-commerce y las redes sociales en la expansión del mercado handmade, además del interés creciente de las generaciones jóvenes por productos sustentables y con identidad propia.

El mercado de artesanías vuelve a crecer

Kanelok explicó que actualmente existe una fuerte proyección de crecimiento para el mercado de productos artesanales y hechos a mano.

Según detalló, distintas estimaciones prevén que este segmento podría duplicar su producción hacia el año 2034.

En ese sentido, sostuvo que “para 2034 se proyecta que se va a duplicar todo lo que tiene que ver con la producción en este mercado”.

La especialista remarcó que este fenómeno aparece luego de años marcados por el consumo masivo de productos industrializados y descartables.

Además, explicó que plataformas como Etsy ayudaron a consolidar nuevas formas de comercialización para emprendedores y artesanos.

Qué productos forman parte del mercado handmade

Durante la entrevista, Kanelok detalló que el concepto de artesanía actualmente abarca una enorme variedad de productos.

Desde objetos de cerámica hasta cinturones, artículos de papel o decoración, el punto en común sigue siendo la elaboración manual.

Según explicó, “son objetos hechos en gran parte a mano y no intervenidos por cierta tecnología o maquinaria”.

La especialista señaló que el e-commerce fue clave para ampliar el alcance de este tipo de emprendimientos y permitir que pequeños productores lleguen a nuevos consumidores.

Además, destacó que las redes sociales ayudaron a posicionar el valor diferencial de los productos personalizados y únicos.

Los jóvenes impulsan nuevos hábitos de consumo

Kanelok sostuvo que gran parte de este crecimiento está liderado por las generaciones más jóvenes, que comenzaron a modificar sus prioridades de consumo.

Según explicó, existe una creciente revalorización de productos vinculados con la sustentabilidad y el consumo responsable.

En ese contexto, afirmó que “se está revalorizando esto de los objetos hechos a mano”.

La especialista remarcó que muchos consumidores buscan alejarse de la lógica del fast fashion y de los productos fabricados en masa.

Además, explicó que hoy existe un mayor interés por adquirir objetos que “cuenten una historia” y transmitan una identidad propia.

Según indicó, este fenómeno combina cuestiones culturales, marketing y también una mayor conciencia ambiental.

La sustentabilidad y el valor emocional de las artesanías

Otro de los puntos destacados durante la entrevista fue el valor emocional que los consumidores le asignan a los productos artesanales.

Kanelok señaló que muchas personas sienten que al comprar este tipo de objetos también apoyan directamente el trabajo de pequeños productores.

La especialista explicó que hoy existe una percepción distinta respecto de los bienes industrializados producidos en serie.

En ese sentido, sostuvo que “venimos de un proceso de extremo consumo de objetos que se producen todos iguales y muy rápido”.

Además, remarcó que la sustentabilidad comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de los hábitos de consumo de los más jóvenes.

El e-commerce como nueva oportunidad laboral

Finalmente, Kanelok destacó cómo el comercio electrónico permitió transformar la producción artesanal en una alternativa laboral concreta.

La especialista explicó que actualmente una persona puede comercializar sus productos desde cualquier lugar gracias a plataformas digitales y redes sociales.

Según indicó, esto permitió integrar a la economía a distintos sectores sociales y regionales, especialmente en América Latina.

En ese contexto, sostuvo que “hoy, gracias al e-commerce y las redes sociales, se puede pensar esto como una profesión”.

Además, remarcó que muchos emprendimientos artesanales comenzaron a consolidarse como pequeños negocios sustentables y con fuerte identidad propia.