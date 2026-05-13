Fertilizantes caros y conflictos globales: el desafío que enfrenta el campo argentino

La economista de FADA, Nicole Pisani Claro, analizó en Canal E la situación actual de los fertilizantes en Argentina y advirtió sobre el impacto que generan los conflictos internacionales sobre los costos de producción del sector agropecuario.

Durante la entrevista, la especialista remarcó la importancia de la nutrición de los suelos para sostener la productividad agrícola y planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor producción local de fertilizantes.

La fertilización como clave para aumentar la producción

Pisani Claro explicó que desde FADA realizaron un estudio sobre el estado de los suelos y el impacto económico que tendría una mejora en los niveles de fertilización.

Según detalló, fortalecer la nutrición de la tierra permitiría incrementar significativamente la producción agrícola argentina.

En ese sentido, sostuvo que “la nutrición del suelo es sustentabilidad y nos hace crecer”.

La economista explicó que una mayor fertilización podría generar aproximadamente 4,5 millones de toneladas adicionales de granos y más de 40.000 puestos de trabajo.

Además, remarcó que mejorar el estado nutricional de los suelos no solo incrementa los rindes, sino que también fortalece la sustentabilidad productiva a largo plazo.

El impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los fertilizantes

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con el aumento de costos derivado del conflicto en Medio Oriente y sus consecuencias sobre el mercado internacional de fertilizantes.

Pisani Claro señaló que productos clave como la urea comenzaron a encarecerse nuevamente en medio de las tensiones geopolíticas.

Según explicó, “el conflicto del Medio Oriente puso en jaque los precios y los costos a la hora de producir”.

La especialista recordó que Argentina todavía mantiene una fuerte dependencia externa en materia de fertilizantes, algo que vuelve más vulnerable al sector frente a las crisis internacionales.

En ese contexto, remarcó que “Argentina importa en promedio el 60% de los fertilizantes que utiliza”.

La necesidad de desarrollar producción local

Consultada sobre la posibilidad de desarrollar una industria local de fertilizantes, Pisani Claro consideró que existen oportunidades concretas para avanzar en ese camino.

La economista mencionó que actualmente existen algunas iniciativas y proyectos vinculados a nuevas plantas de producción.

Además, explicó que Argentina cuenta con ventajas estratégicas vinculadas al gas y al desarrollo energético de Vaca Muerta.

En ese sentido, sostuvo que “no es descabellado pensar que tengamos industria de fertilizantes”.

Según detalló, la disponibilidad de gas natural representa un factor clave para producir fertilizantes nitrogenados localmente.

Para Pisani Claro, potenciar la producción nacional permitiría reducir dependencia externa y amortiguar el impacto de futuras crisis internacionales.

El desafío del financiamiento y las inversiones

La especialista también explicó que uno de los principales obstáculos para desarrollar nuevas plantas de fertilizantes está relacionado con el financiamiento de grandes inversiones.

Según indicó, se trata de proyectos de alta escala que requieren importantes desembolsos iniciales y horizontes de recuperación más largos.

De todas maneras, consideró que lentamente comienzan a generarse mejores condiciones macroeconómicas para este tipo de desarrollos.

En ese contexto, señaló que “se están empezando a dar de a poco las condiciones” para avanzar con nuevas inversiones productivas.

Además, recordó que el mercado de fertilizantes en Argentina tiene una demanda sostenida debido a la importancia del sector agroexportador.