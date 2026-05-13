Sebastián Waisgold sobre las inversiones en Argentina: “Hacer negocios sigue siendo muy complejo”

El asesor de inversores Sebastián Waisgold analizó en Canal E el informe internacional que ubicó nuevamente a Argentina entre los países más complejos para hacer negocios y advirtió sobre los problemas estructurales que todavía afectan al clima de inversión.

Durante la entrevista, el especialista explicó que el principal problema no pasa únicamente por la carga impositiva, sino por la falta de previsibilidad y los permanentes cambios regulatorios.

Argentina volvió a quedar entre los países más complejos para invertir

Waisgold se refirió al Global Business Complexity Index 2026, elaborado por TMF Group, que posicionó a Argentina en el noveno lugar entre las economías más difíciles para hacer negocios.

Según explicó, el informe analiza 81 jurisdicciones y toma en cuenta casi 300 variables vinculadas con impuestos, normativa laboral, contabilidad, administración societaria y cumplimiento regulatorio.

En ese contexto, sostuvo que “hacer negocios en Argentina sigue siendo muy pero muy complejo”.

El especialista aclaró que el ranking no implica que el país no tenga oportunidades de inversión, ya que sectores como energía, minería, agro, infraestructura y economía del conocimiento continúan despertando interés.

Sin embargo, remarcó que el problema aparece cuando los inversores intentan proyectar escenarios de mediano plazo. Según explicó, “muchas veces la complejidad no es solo pagar impuestos, sino saber qué reglas van a estar vigentes en los próximos seis meses”.

La falta de previsibilidad y la inseguridad jurídica

Uno de los puntos centrales del análisis estuvo relacionado con la volatilidad regulatoria y los cambios permanentes en las normas económicas.

Waisgold sostuvo que en Argentina existe una larga tradición de modificaciones constantes en materia tributaria, laboral y cambiaria, algo que termina encareciendo la operación de las empresas.

En ese sentido, señaló que “las reglas cambian mucho” y explicó que eso obliga a las compañías a revisar continuamente estructuras legales, contables y financieras.

El especialista también vinculó este escenario con los problemas de seguridad jurídica y con la intervención recurrente del Estado en distintas áreas de la economía.

Según indicó, tanto este como otros gobiernos mantuvieron prácticas similares respecto al incumplimiento o reinterpretación de normas ya aprobadas.

Para Waisgold, este contexto genera incertidumbre tanto para empresas locales como extranjeras, especialmente en proyectos de largo plazo.

El impacto del cepo y las restricciones cambiarias

Durante la entrevista, el asesor también apuntó contra las restricciones cambiarias que todavía continúan vigentes en la economía argentina.

Entre otros puntos, mencionó las dificultades para girar divisas, importar insumos y operar libremente en el mercado financiero.

Según explicó, “todavía está la carga pesada del Estado” tanto para importar como para exportar.

Además, sostuvo que las restricciones afectan directamente la previsibilidad de los negocios y complican las negociaciones con empresas del exterior.

El especialista también cuestionó las diferencias en el tratamiento comercial según los distintos socios internacionales y reclamó una mayor estandarización de reglas.

En ese marco, consideró que Argentina necesita construir marcos regulatorios más estables y sostenidos en el tiempo. Según remarcó, “los inversores necesitan previsibilidad de cómo van a ser los próximos 10 o 20 años”.

La burocracia y los costos administrativos

Otro de los factores señalados por Waisgold fue el exceso de carga administrativa que enfrentan las empresas para operar en Argentina.

Según detalló, el problema no se limita únicamente a la presión impositiva, sino también a la enorme cantidad de trámites, reportes y controles que deben realizar las compañías.

El especialista mencionó presentaciones fiscales, declaraciones juradas, validaciones y controles cruzados como parte de las dificultades cotidianas del sector privado.

Además, explicó que el proceso de digitalización estatal todavía permanece incompleto y genera costos adicionales.

En ese sentido, sostuvo que Argentina mantiene sistemas duplicados donde conviven trámites digitales con presentaciones manuales, algo que “encarece y complica bastante” la actividad empresarial.