Ernesto Mattos: “Seguir presionando en términos económicos genera una masa de gente que está reclamando tener un trabajo”

El economista, Ernesto Mattos, en diálogo con Canal E, analizó el encarecimiento de Argentina en dólares, el deterioro del consumo y las tensiones que enfrenta el Gobierno en medio del ajuste fiscal impulsado por el FMI.

Mattos sostuvo que, aunque algunas variables muestran estabilidad, “todo está caro, está caro la ropa, está caro los centros domésticos”. Además, remarcó que, “los salarios del año pasado, sí dieron baja. Entonces es lógico que todo esté caro”.

La actualidad del consumo

En relación con el consumo, explicó que los precios no retrocedieron como esperaba el mercado. “No hubo tal rebaja como se esperaba”, afirmó al referirse a los datos del comercio electrónico y el comportamiento de los precios durante el Hot Sale.

Mattos también se refirió al impacto económico que podría generar el Mundial y la demanda de dólares para viajes y gastos en el exterior. Según explicó, “el 70% compran las personas” y precisó que en el primer trimestre “más de 6.000 millones” de dólares fueron destinados a la compra de divisas, superando los niveles del año pasado.

Las pretensiones del FMI

Sobre el esquema económico actual, advirtió que el Gobierno enfrenta una fuerte contradicción entre el ajuste fiscal y la necesidad de sostener el consumo y la actividad. “El programa del FMI le está pidiendo mayor ajuste fiscal. Entonces esto parece una encerrona”, aseguró.

En ese sentido, el entrevistado señaló que el Gobierno deberá optar entre profundizar el ajuste o implementar alivios económicos. “O el Gobierno quita todos los subsidios como tiene planificado para los meses de invierno, pero hay que ver cómo la gente se calefacciona, hay que ver cómo las industrias siguen funcionando”, expresó.

También hizo foco en el deterioro social y laboral. “Seguir presionando y presionando en términos económicos, no solamente por el salario, sino por el cierre de negocios y empresas, genera toda una masa de gente que hoy está reclamando por lo menos tener un trabajo”, afirmó.