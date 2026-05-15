La edición 2026 del Hot Sale, el evento de comercio electrónico organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), finalizó con una facturación total de $673.000 millones y casi 10 millones de visitas al sitio oficial durante las tres jornadas de descuentos.

Hot Sale 2026: zapatillas, electro y cuotas de hasta 24 pagos impulsaron las ventas

Según informó la entidad, el volumen de ventas mostró un aumento del 19% respecto a la edición 2025, mientras que el ticket promedio alcanzó los $109.780. Además, la mitad de las empresas participantes aseguró haber vendido el equivalente a tres semanas o más de operaciones en comparación con abril.

El evento volvió a reflejar la consolidación de los hábitos de compra digitales en el país, con un claro predominio del uso de celulares: el 93,4% de las compras se realizaron desde dispositivos móviles, frente al 6,6% concretado desde computadoras de escritorio.

“Hot Sale se consolida como una herramienta clave para impulsar las ventas, dinamizar el consumo y generar oportunidades concretas para miles de empresas y emprendedores de todo el país, permitiéndoles ampliar su alcance, captar nuevos clientes y potenciar sus canales digitales”, señaló Andrés Zaied, Presidente de CACE.

El directivo agregó que “el cierre de esta edición de Hot Sale confirma que el comercio electrónico continúa consolidándose como un canal de compra cada vez más relevante para los consumidores argentinos”.

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Distribución geográfica de la demanda y pico de actividad

En cuanto a la distribución geográfica de la demanda, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán y Salta se ubicaron entre las ciudades con mayor participación durante el evento.

La mayor actividad de usuarios se registró a partir de las 18 horas, mientras que el pico máximo de navegación y transacciones se concentró entre las 22 y las 23 horas.

Desde CACE afirmaron que durante esta edición "volvió a destacarse el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la experiencia de compra. Entre ellas sobresalió Cybot, el asistente conversacional del evento, que permitió a los usuarios encontrar productos, comparar ofertas y resolver consultas en tiempo real".

FN