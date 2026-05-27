El Gobierno nacional formalizó la recompra de letras intransferibles en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por un monto equivalente a $18,4 billones, en el marco de una operación de administración de pasivos impulsada por el Ministerio de Economía.

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La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del martes 27 de mayo, mediante la Resolución Conjunta 27/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, con las firmas Federico Matías Furiase (Finanzas) y Carlos Jorge Guberman (Hacienda).

La resolución establece la realización de una operación de compra al BCRA destinada a cancelar distintos instrumentos denominados en dólares estadounidenses que se encontraban en poder de la autoridad monetaria. Según el texto oficial, la recompra se concretará por “un monto total equivalente a un valor efectivo pesos dieciocho billones cuatrocientos mil millones ($18.400.000.000.000)”.

La normativa se apoya en el Decreto 453/2025, que autorizó a las áreas de Hacienda y Finanzas a continuar con la cancelación de letras intransferibles del Banco Central. En ese marco, el decreto dispuso que las operaciones se realicen tomando “la Letra Intransferible de vencimiento más cercano y sus subsiguientes en orden cronológico”.

Además, la resolución recordó que las operaciones podrán efectuarse mediante fondos provenientes de organismos internacionales de crédito o cualquier otra fuente que determinen ambas secretarías del Ministerio de Economía.

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La economista Delfina Rossi mencionó que "el 14 de mayo el Banco Central anunció que le iba a remitir al Tesoro, Utilidades del año 2025 por $24,4 billones, producto del revalúo del oro principalmente y de otros movimientos". Además, explicó que en un escenario de liquidez, "lo que está haciendo el Tesoro y Caputo en este sentido es intentar que no se le amplíe todo eso en base monetaria. Entonces la manera de reducir eso, es comprando Letras que tenía por el monto de $18,4 billones y los $6 billones restantes los deja en la cuenta del Tesoro en el Banco Central.

"Hace una cancelación contable porque en términos de deuda bruta del sector público consolidado es lo mismo. Limpia efectivamente la hoja de balance del Banco Central, una preocupación que tuvo siempre este gobierno, pero sigue sustituyendo deuda entre sector público", detalló la Directora del Banco Ciudad.

Luego explicó que el Gobierno va a tener que sustituir por mayor colocación de deuda en el mercado frente a los desafíos de liquidez y desplome de tasa que se va a ir viendo en un escenario que se le puede desparar de corrida a la cambiaria. "Me parece que se prepara para el rearmado del carry sin tirar esa liquidez en el mercado, postergando como siempre todo un efecto sobre la economía real", finalizó Rossi.

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Qué instrumentos serán cancelados

Entre los títulos incluidos en la recompra figura una “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 3 de abril de 2029”, emitida originalmente en 2024, por un valor nominal original de u$s47,9 millones.

También se incorporaron “Letras del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses Art. 61 Ley 27.541”, emitidas en diciembre de 2019, por un valor nominal original de u$s4.567 millones, junto a otros instrumentos emitidos entre 2020 y 2026.

La resolución incluye además letras emitidas mediante distintas resoluciones conjuntas de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, entre ellas instrumentos con vencimiento en 2030, 2031 y 2032, además de títulos emitidos bajo el Decreto 622/2021.

Cómo se realizará la operación

El texto oficial precisó que para calcular el valor efectivo en pesos de las letras intransferibles se utilizó un tipo de cambio de $1.391,3141 por cada dólar estadounidense. Asimismo, indicó que “los valores efectivos que se obtengan serán redondeados al entero más cercano”.

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La operación, según estableció la resolución, liquidará el martes 26 de mayo de 2026. Además, se dispuso que los títulos recibidos como resultado de la operación “serán dados de baja de los registros de la deuda pública”.

Por último, la medida autorizó a distintos funcionarios de áreas vinculadas al crédito público y administración de deuda a suscribir la documentación necesaria para implementar la operación.

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