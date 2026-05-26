El Banco Central compró US$ 112 millones y las reservas llegaron a su nivel más alto desde 2019

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 112 millones. Con esta compra llegó al nivel de reservas más alto desde el 2019, luego del desembolso de US$ 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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En el balance, las reservas internacionales brutas subieron y llegaron a los US$ 47.908 millones, con una suba de US$ 1.105 millones respecto a la última jornada. Así, el BCRA llega al nivel más alto de reservas desde mediados de octubre de 2019 e incluso superó el récord de la gestión Milei, que se registró en febrero con 46.905 millones de dólares. El salto en el nivel de reservas se explicó principalmente por el giro del FMI, aprobado tras la segunda revisión del programa con Argentina.

Con la compra de la jornada, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 94 ruedas y suma US$ 9.098 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 1.947 millones.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 6.743 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 3.596 millones".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. Con la compra de hoy, el cumplimiento de la meta anual se ubica en 90%, si se toman los US$ 10.000 millones como punto de referencia.

El dólar blue llegó a su nivel más alto en tres meses

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 26 de mayo, el dólar oficial cotizó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $10 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.411, bajando $1 respecto al cierre del lunes.

El dólar blue subió $15 este martes y cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta. En lo que va del mes, el tipo de cambio informal ya avanzó $40 (2,86%). Con el salto de la rueda, la brecha con el dólar oficial mayorista se expandió al 2,1%.

Por el lado del MEP, operó a $1.432, sin cambios respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.500 subiendo $14 respecto al lunes.

FN