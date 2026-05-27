Balance de los mercados internacionales: “Básicamente hoy las bolsas están operando de manera mixta”

El analista de mercados internacionales, Ezequiel Vega, en contacto con Canal E, trazó un panorama sobre el comportamiento de las bolsas globales, el petróleo, el oro y los commodities en medio de las expectativas por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Vega explicó que, “básicamente hoy las bolsas están operando de manera mixta” y detalló que, “tenés los índices europeos, como el DAX alemán, el IBEX 35 español, el CAC 40 francés arriba”, mientras que “también tenés a los índices asiáticos, como el Nikkei 225 de Japón y el KOSPI surcoreano, también con un muy buen rendimiento”.

Sorpresa en los mercados de Corea del Sur

Uno de los focos estuvo puesto en Corea del Sur, luego de que el ETF EWI registrara una fuerte suba. Según desarrolló, “ayer tuvo la mejor jornada en todo lo que va del año, el ETF de Corea del Sur, el EWI, subió un 10%”.

Además, Vega explicó que este movimiento responde a “los fundamentals de los buenos rendimientos de empresas tecnológicas y semiconductores” y remarcó que, “la empresa de mayor componente del EWI o del KOSPI surcoreano es Samsung, y Samsung viene dando muy buenos resultados”.

Cuál es el estado general de los mercados del mundo

Sobre el contexto general de los mercados, remarcó: “Europa máximos históricos, Estados Unidos máximos históricos, América Latina, el Ipsa chileno, el Bovespa brasilero y el Merval argentino también en máximos históricos”.

En ese sentido, el entrevistado aclaró que todavía no se observan señales de alarma similares a otras crisis financieras del pasado. “No estamos en la situación como la crisis de los .com de los 2000”, afirmó, y agregó que, “los fundamentos de Nvidia, de Amazon, de Meta, de Google, de las grandes tecnológicas, básicamente respaldan este crecimiento”.

Sin embargo, advirtió que una toma de ganancias podría aparecer más adelante: “Es de esperar una corrección de un 10% o 15% del mercado en lo que va del año”.