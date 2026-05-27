Sergio Chouza: “Venimos con seis meses consecutivos de retracción del poder de compra”

El consumo masivo volvió a caer en abril y profundizó la preocupación sobre la evolución de la economía real en Argentina. Según explicó el economista Sergio Chouza, en diálogo con Canal E, la baja del 3,8% interanual responde principalmente al deterioro del mercado laboral y a la pérdida sostenida del poder de compra de los salarios.

“Seguimos con esta Argentina a dos velocidades”, afirmó el economista. En ese sentido, señaló que mientras algunos sectores vinculados al consumo durable muestran recuperación, el segmento masivo continúa golpeado por la caída de ingresos y la precarización laboral.

Chouza destacó que la creación de empleo privado sigue siendo insuficiente. “Tuvimos el primer mes positivo de los últimos diez, pero fue muy módico”, explicó, en referencia a los apenas 5.000 puestos privados generados recientemente frente a una pérdida acumulada superior a los 100.000 empleos.

Además, remarcó que el salario real continúa deteriorándose frente a la inflación. “Venimos con seis meses consecutivos de retracción del poder de compra promedio de los salarios”, sostuvo. A esto se suma el peso creciente de tarifas, educación y medicina prepaga sobre el presupuesto familiar.

Salarios, crédito y consumo: las claves de la recuperación

Para Chouza, una mejora sostenida del consumo masivo dependerá directamente de la recuperación del empleo y los ingresos. “El segmento de masivos está muy determinado por precios y cantidades del mundo del trabajo”, explicó.

El economista consideró que el crédito podría convertirse en un factor central para dinamizar la economía, aunque advirtió sobre el alto costo financiero actual. “Hoy hay un diferencial de tasas muy fuerte entre las pasivas y las activas”, afirmó, al señalar que las empresas y familias enfrentan tasas elevadas para financiarse.

También cuestionó la ausencia de una política industrial coordinada. “Falta planificación en una política industrial”, aseguró, y planteó la necesidad de trabajar junto al sector privado para reducir las desigualdades competitivas frente a productos importados.

Industria nacional e inflación: las alertas del modelo económico

Chouza sostuvo que gran parte de la industria atraviesa una “tormenta perfecta” por la combinación de caída del consumo, apertura comercial y aumento de costos. “Tenemos un mercado interno mucho más chico y más comprimido”, advirtió.

El especialista remarcó que Argentina aplica una estrategia poco habitual a nivel internacional. “El mundo está siendo muy cuidadoso de proteger la industria y el paradigma del gobierno va en sentido contrario”, afirmó.

Sobre la inflación, reconoció que existe una desaceleración, aunque pidió no naturalizar niveles todavía elevados. “Argentina sigue formando parte del lote de los cinco países del mundo con mayor variación de precios”, indicó.

Finalmente, el economista planteó que el gran debate pasa por el costo social del ajuste. “¿Cuánto estamos dispuestos a pagar en destrucción de empleo y caída de actividad a cambio de bajar más rápido la inflación?”, concluyó.