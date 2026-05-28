Javier Milei: "Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento"

El presidente Javier Milei participó en el 12° Latam Economic Forum, en donde habló frente a empresarios y referentes del mercado. En su discurso comenzó con mencionando: "hice todo mal para esta en la política en terminos de la política, por eso soy el primer presidente liberal de la historia" y destacó que su gobierno se esfuerza en "explicar lo que estamos haciendo y a qué país vamos".

El mandatario destacó que a pesar de que el logro "se ve con claridad", en donde "pasamos de niveles del riesgo país de 3000 a 500 y Argentina ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación mucho mejor", solamente Argentina va a ser Investment grade "el día que los argentinos lo decidan, abracen las ideas de la libertad y terminen de sepultar las ideas del populismo".

Luis Caputo optimista para el 2027: "La economía se va a llevar puesta a la política por primera vez"

"El indicador que a nosotros nos parece más relevante es la tendencia ciclo y hace tres meses el indicador dio tres meses seguidos de una expansión del 0,4%. O sea, Argentina se viene expandiendo a un ritmo del 5% anual. Previo a nuestras llegadas, la tasa de crecimiento promedio era del 1% anual, entonces, estamos quintuplicando la tasa de crecimiento anual", indicó el presidente.

Milei destacó que la inflación "no es la que queremos, pero si nosotros no cortábamos el desequilibrio fiscal, el desequilibrio del BCRA o no poníamos en orden todas las finanzas del estado, sin lugar a dudas hubiéramos terminado con una inflación del 15.000%". En este punto agradeció "al esfuerzo de los argentinos y la pericia de Luis Caputo, Pablo Quirno y Santiago Bausili, que evitaron una hiperinflación".

Al momento de referirse al cepo cambiario y a las constantes criticas que recibió por querer realizar este cambio en un año electoral, el presidente señaló: "cuando tuvimos los dólares para salir, salimos y le devolvimos la libertad a los argentinos".

El presidente consideró que la oposición intentó un golpe de estado, detallando que "lo intentaron en la cámara de diputados, en el congreso con 7 intentos de juicio político, atacaron el programa económico con 40 leyes tratando de vulnerar el equilibrio fiscal, aún violando la propia ley que establece que las leyes cuando sancionan gastos tienen que tener una contrapartida de financiamiento".

Luis Caputo aseguró que 2027 será un año "atípico"

Antes de la participación del Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del programa oficial ante empresarios e insistió en que el dólar “no está atrasado”. En ese marco, destacó el ritmo de compras de reservas por parte del Banco Central y planteó que, si la autoridad monetaria no estuviera interviniendo como comprador, el tipo de cambio se ubicaría en torno a los $1.100.

Caputo también buscó instalar una lectura optimista para el tramo electoral que viene. Aseguró que 2027 será un año “atípico”, porque la economía, según su mirada, terminará imponiéndose sobre la política. Además, defendió la continuidad del ajuste fiscal, anticipó que el Gobierno buscará seguir bajando impuestos en la medida en que se consolide el superávit y destacó el interés inversor alrededor del RIGI, con proyectos presentados por cerca de US$125.000 millones.

Con ese antecedente, la palabra de Milei funcionará como cierre político del foro. El Presidente buscará capitalizar el mensaje económico de su ministro y reforzar ante el círculo empresario la hoja de ruta de la Casa Rosada: disciplina fiscal, acumulación de reservas, baja de la inflación, reformas estructurales y atracción de inversiones.

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