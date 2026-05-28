Día 899: Operación Pato

Hubo una reunión en la localidad bonaerense de Martínez, en la casa del empresario Paolo Rocca, donde el anfitrión conversó con el expresidente Mauricio Macri de algo que puede sellar la suerte de Milei: la candidatura de Patricia Bullrich. Probablemente, esta reunión nos esté hablando del proceso más importante en la política nacional de este año. El círculo rojo ve con preocupación que el fracaso del Gobierno puede generar una vuelta del kirchnerismo y ensaya lo que denominamos: Operación Pato.

Patricia Bullrich seguramente sea la política más flexible y pragmática que hay hoy en el sistema político argentino y desde esta columna siempre le reconocimos un sexto sentido a la hora de saber cuándo emigrar de un espacio para ir hacia otro, sabe leer los momentos de la política y entiende que el gobierno está desgastado, no parece haber un plan económico que saque de la hemiplejia económica al país que tiene paralizada a la mitad de la actividad económica y percibe cómo los casos de corrupción empiezan a acorralar al Gobierno.

Por su parte, Paolo Rocca, llamado Don Chatarrín por el propio presidente Javier Milei, no solo está enfocado en una revancha personal por el destrato del Presidente y la licitación del gasoducto que motivó la discusión, sino que representa a la industria nacional que ve cómo la política de apertura indiscriminada de importaciones de Milei no es sustentable en el tiempo. Probablemente, los empresarios más importantes de la industria hayan aguantado esperando los cambios legislativos como la reforma laboral y las bajas impositivas, para luego apoyar a un gobierno que represente más acabadamente sus intereses. Además, en palabras de Melconian, Milei era un rompehielo que venía a romper con un consenso proteccionista en lo económico y progresista en lo político, pero luego haría falta un barco de tripulación que lleve el país a buen puerto.

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Ese es el mismo espíritu que Macri le está dando a su gira política. “El próximo paso”, nuevo slogan macrista, presenta al PRO como un espacio post-mileista que viene a completar el cambio.

Hoy Macri tiene una decisión. Debe olvidar la traición de Bullrich y apoyarla contra Milei o hacer un proyecto totalmente aparte. Bullrich está dispuesta a volver a acercarse y ensayar su chupamedismo de antaño. Recordemos un breve fragmento de esto.

Además, Bullrich, como todos, pudo ver que varias encuestas notaron que los números de aprobación de su imagen son mejores que los del Presidente y los de todos los miembros del Gobierno. Esto la motivó a intentar diferenciarse de los casos de corrupción que salpican al Gobierno y pedirle a Adorni que adelante la presentación de su declaración jurada. Ahora, según una nota muy interesante de La Política Online, desde el Gobierno dicen que Adorni la presentará poco antes del 31 de julio que vence el plazo y gente de la Casa Rosada dijo en off: “No le vamos a dar el gusto a Bullrich”. En el mismo medio, cuentan que Federico Angelini, mano derecha de Patricia Bullrich, renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad y se sumará como funcionario del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien también se habría reunido con Paolo Rocca.

Es evidente que Patricia Bullrich está preparada para emigrar nuevamente. Además, en sus propios términos tuvo una gestión exitosa tanto como ministra de Seguridad como jefa de la bancada libertaria del Senado. Probablemente, de cara al electorado, su mayor activo haya sido reducir drásticamente la cantidad de piquetes y debilitar fuertemente a las organizaciones piqueteras. En el Senado tuvo visibilidad a la hora de hacer aprobar leyes como la reforma laboral o en los acuerdos que logró tejer con bloques intermedios.

Las últimas encuestas nacionales comenzaron a mostrar un dato llamativo: en algunos relevamientos, Patricia Bullrich registra mejor imagen positiva que Javier Milei.

El caso más reciente es el de Giacobbe & Asociados, en un estudio nacional realizado entre el 4 y el 9 de mayo de 2026, sobre 2.500 casos. Según difundió la consultora, Patricia Bullrich alcanzó un 39,7% de imagen positiva, mientras que Javier Milei obtuvo 35,9%. En imagen negativa, Bullrich registró 47,3% y Milei 53,9%. La diferencia en positiva fue de 3,8 puntos a favor de la ministra de Seguridad.

Una encuesta reveló que Milei lidera las redes, pero su fuerte desgaste beneficia a Macri y Bullrich

Otro relevamiento conocido en las últimas semanas fue el de CYG Comunicación, realizado en la provincia de Santa Fe sobre 1.946 casos. Allí, Bullrich alcanzó 50% de imagen positiva y 46% de negativa, mientras que Milei obtuvo 45% positiva y 53% negativa. Según esa medición, Bullrich quedó cinco puntos por encima del Presidente en valoración positiva.

En febrero, una encuesta nacional de Opinaia, que evaluó a 31 dirigentes políticos, mostraba todavía a Milei entre los dirigentes con mayor valoración positiva del país, aunque Bullrich aparecía también entre las figuras con mejores números dentro del oficialismo ampliado.

Los datos más recientes, sin embargo, muestran variaciones según consultora, muestra y territorio relevado. En algunos estudios nacionales de mayo, Bullrich aparece por encima de Milei en imagen positiva; en otros, el Presidente mantiene niveles similares o levemente superiores.

De acuerdo con los números publicados hasta ahora, el estudio de Giacobbe & Asociados de mayo de 2026 es el relevamiento nacional más citado donde Patricia Bullrich supera a Javier Milei en imagen positiva a nivel país.

El analista político, Luis Tonelli adelantó también este escenario, hace dos semanas en este programa. Escuchemos su divertida definición.

Además, ayer tuvimos una voz que se suma a esta hipótesis. Quien nos confirmó los movimientos que hay detrás de Patricia Bullrich para que ofrezca una alternativa de derecha más institucional a Milei es Luis Barrionuevo en este programa ayer.

Barrionuevo, además de confirmarnos las versiones que circulan, nos recuerda el carácter de constante migración ideológica de Patricia Bullrich. Hagamos un breve repaso de su carrera política.

1973 – Juventud Peronista / Montoneros. Militante de la JP vinculada al sector de Rodolfo Galimberti. ¿Por qué se fue realmente? La derrota de la experiencia setentista, el exilio y el colapso de la organización armada terminaron cerrando esa etapa. Más tarde renegó políticamente de esa identidad.

1983 – Partido Justicialista renovador. Regresa del exilio y se suma al peronismo renovador de Antonio Cafiero. ¿Por qué se fue? Porque el menemismo ganó el PJ y Bullrich pasó de la renovación al pragmatismo del poder.

1989 – Menemismo / Partido Justicialista. Se integra al oficialismo de Carlos Menem. En 1993 es diputada nacional del PJ. ¿Por qué se fue? Ruptura con Menem en los noventa: diferencias por corrupción, concentración de poder y desgaste político del menemismo.

1996 – Nueva Dirigencia. Se suma al espacio de Gustavo Béliz, quien tenía un acuerdo con el kirchnerismo santacruceño. ¿Qué lugar ocupaba? Dirigente nacional y armadora. ¿Por qué se fue? Choques internos: Bullrich acusó a Béliz de manejar el partido de forma personalista y sin consultarla.

1997 – Frepaso / órbita de la Alianza. Se acerca al espacio progresista opositor al menemismo. ¿Qué lugar ocupaba? Ministra de Trabajo. ¿Por qué se fue? El derrumbe de la Alianza en 2001 y el costo político del ajuste la dejaron sin espacio propio.

1997–2003 – Unión por Todos. Funda su propio partido. ¿Qué lugar ocupaba? Líder absoluta y candidata. ¿Por qué giró políticamente? Porque sola no medía: buscó alianzas para sobrevivir electoralmente.

2003 – Recrear, de Ricardo López Murphy. Alianza liberal-conservadora. Candidata a jefa de Gobierno porteño. ¿Por qué se fue? El experimento quedó chico electoralmente.

2007 – Coalición Cívica de Elisa Carrió. Diputada nacional. ¿Por qué se fue? Diferencias políticas y personales con Carrió; Bullrich se corría a la derecha mientras la Coalición intentaba sostener un perfil más republicano y socialdemócrata.

2011/2023 – PRO de Mauricio Macri. Diputada, ministra de Seguridad y luego presidenta del partido. ¿Por qué se fue?Tras perder en 2023 apostó al ganador: se alineó con Milei y chocó con Mauricio Macri por el control y el rumbo del PRO.

Llegamos a la actualidad y todo indica que la Pato va a seguir migrando, ¿llegará esta vez a la Casa Rosada?

Un proyecto político de Patricia Bullrich presidenta sostenido por el círculo rojo sería una continuidad de este Gobierno en un sentido muy concreto: Milei absorbió parte del plan real de Gobierno de Bullrich. Recuerdo aquella escena en la que Federico Sturzenegger había mostrado un conjunto de papeles y dijo “Patricia acá están todas las leyes para cuando seas presidenta”. Sturzenegger ya estaba trabajando hace tiempo en todo el paquete de desregulaciones y cambios que luego fue la Ley Bases y ahora Hojarasca.

Recordemos aquel momento de Sturzenegger.

Por otro lado, Patricia Bullrich no tiene su fuerte en la economía. Recordemos un momento de la campaña de 2023.

Luego de ese momento, Macri le pidió que se deje acompañar por economistas del PRO como, justamente Sturzenegger y Melconian. Gracias a esto, Melconian anticipó la imposibilidad de la dolarización con su célebre frase de los fideos con tuco. Recordémosla.

Ni dolarización, ni vouchers educativos, ni dinamitar el Banco Central. El Gobierno de Milei fue más bullrichista que mileista en varios aspectos. Probablemente, un proyecto de Bullrich presidenta sea terminar de bullrichizar el resto del Gobierno. Más diálogo institucional, más seriedad en la investidura presidencial y algunas concesiones al sector industrial que la está promoviendo.

¿Cómo reaccionará el Gobierno a la Operación Pato? ¿Buscará neutralizarla desde adentro quitándole protagonismo o directamente la apartará de las decisiones como a Victoria Villarruel? ¿Cómo se alineará Santiago Caputo? ¿Martín Menem seguirá fiel a Karina si el mileísmo empieza a caer o harán gala al pragmatismo de su apellido?

Mensaje para Adorni: Bullrich presentó su declaración jurada y desafía al Gobierno

Como dijimos al principio, estos movimientos son la clave de la política actual. Si Macri y el círculo rojo se alinean y el Gobierno continúa su dinámica descendente, los días del mileísmo están contados.

Patricia Bullrich tiene una prima muy importante, la cantante de rock Fabiana Cantilo. Ambas son primas hermanas y tienen una buena relación. Cantilo interpreta un tema clásico del rock nacional llamado Nada es para siempre. Eso mismo parece decirle hoy Patricia Bullrich a Milei como se lo ha dicho a cada uno de sus jefes políticos. Por eso, nos vamos con Nada es para siempre, de Fabiana Cantilo.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi