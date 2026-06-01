El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, defenderán una vez más el modelo económico ante el empresariado, en medio de alertas por la profundización de la crisis de la microeconomía y del desgaste electoral, ante un clima social en tensión por la multiplicación de despidos y cierres de empresas. Participarán este martes en el foro anual que organiza el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que congregará a empresarios, economistas, funcionarios y gobernadores, entre otros referentes de la vida pública y privada del país.

El 43º Congreso Anual se estructuró este año bajo el lema “Nuevo contexto global: el desafío de la consolidación”. La jornada abordará de manera directa la transición desde el ordenamiento de las cuentas públicas hacia el desarrollo microeconómico. Justamente, es uno de los reclamos más habituales que el círculo rojo le hace a Caputo, pero que no llega hasta el despacho presidencial en Casa Rosada. Sucede que Milei dejó claro que confrontará con la idea de que el Gobierno intervenga en términos de competitividad local con importaciones. El ministro de Economía, por su parte, no contempla la baja de impuestos generalizados en el corto plazo.

La cumbre financiera tendrá lugar este martes desde las 8 y el cierre estará a cargo de Milei a las 18.30. Se realizará en las instalaciones del Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), que se convirtió en el eje de las presentaciones corporativas. En ese ámbito, un comunicado de prensa del IAEF destacó que se presentarán "reconocidos expositores del sector público y privado" para debatir sobre cuestiones vinculadas a "economía, finanzas, política y energía", entre otros temas centrales de la agenda coyuntural.

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Apertura y presencia de funcionarios clave

La ceremonia de apertura estará a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien, no obstante, aún se mantiene "a confirmar", según aclararon desde la organización.

La convocatoria del instituto logró alinear la participación de los principales responsables de la conducción del Gobierno nacional, un factor que eleva el interés corporativo. Entre los disertantes oficiales figuran Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning.

El cierre del evento sumará la máxima centralidad política con la intervención directa del Poder Ejecutivo. "En la ceremonia de cierre contaremos con las palabras del Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei", sostuvo el comunicado de prensa. La presencia del mandatario frente al auditorio de ejecutivos se dará en un contexto donde el sector privado espera identificar señales claras de sostenibilidad fiscal para el largo plazo.

De la macro a la micro: el debate de los CEOs

El diseño del debate de la jornada fue coordinado por Pablo De Gregorio, presidente del Comité Organizador. El IAEF es una "organización líder para la congregación, desarrollo, representación y promoción de las relaciones profesionales y sociales de los ejecutivos de finanzas de la Argentina", una tarea que, según aseguraron desde la organización, realizan "con un enfoque ético y compromiso social".

Uno de los ejes medulares del temario se concentrará en analizar el traspaso de las reformas generales hacia la realidad cotidiana de las empresas. Bajo la premisa de evaluar la economía actual, los ejecutivos abordarán el panel titulado "Del contexto macro a la dinámica micro. Claves para entender la economía actual". Este bloque se complementará con un espacio de alta reserva ejecutiva denominado "En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs", acompañado por el análisis de "Decisiones en tiempo real: la visión empresaria".

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En estos bloques enfocados en la visión corporativa participarán Jose Alonso, CEO de Grupo Mirgor; Santiago Castro Piccolo, CEO de OCASA; Gabriela Renaudo, CEO de VISA Argentina y Región Cono Sur; Martín Cabrales, presidente de Cabrales S.A.; Luis Galli, presidente y CEO de Grupo Newsan; Cristiano Rattazzi, presidente de Grupo Modena; Marcelo Iribarme, CFO de Sidersa; y Adolfo Zuberbuhler, CFO de Pampa Energía.

Financiamiento, inversiones y la mirada de las provincias

La transición desde las expectativas hacia la ejecución de capitales conformará otra de las estaciones ineludibles del congreso. Los paneles abordarán de manera específica la problemática mediante la charla sobre "Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación". En concordancia con esta meta, el comunicado confirmó que se presentará un bloque enfocado en determinar los "Consensos mínimos para la estabilidad y la inversión", y repasará además "Casos de éxito en la región".

La articulación del entramado institucional del país también ocupará un espacio destacado. El documento de prensa listó debates como "El rol del Congreso en la transformación argentina", y "El desafío de consolidar un cambio. La mirada de los gobernadores", sintetizados bajo la consigna "Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país". En el panel dedicado a la perspectiva provincial participarán Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

AM/ML