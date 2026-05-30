Nuevo gesto de alineamiento: Milei viaja a EE.UU. para el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei volverá a viajar a los EE.UU. el próximo 4 de julio con motivo de la conmemoración del 250° aniversario del Día de la Independencia de ese país, invitado por el presidente Donald Trump. El viaje del mandatario argentino marcará un nuevo gesto de alineamiento absoluto con los EE.UU. y particularmente con la gestión de Trump, en medio del conflicto bélico de Medio Oriente que mete presión a los precios a nivel global por la suba de los combustibles y los altos niveles de riesgo sobre las cadenas de suministros.

Ello no impedirá que el jefe de Estado argentino ratifique la alianza que considera estratégica para el país con EE.UU. y con Trump, el mismo día que la Fragata Libertad estará arribando a la ciudad de Nueva York. El itinerario del presidente Milei todavía no está confirmado, pero se presupone que estará en Nueva York para esa fecha. Tampoco está definida la comitiva que acompañará al Presidente.

El viaje de Milei se da a conocer luego de que anunciase una inversión millonaria de más de US$ 8.000 millones por parte de la industria farmacéutica norteamericana en el país en “I+D”, es decir en investigación y desarrollo. El jefe de Estado se reunió ayer con directivos de laboratorios norteamericanos junto al ministro de Salud, Mario Lugones.

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En el despacho de Milei hubo representes de las empresas Merck & Co., Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, GlaxoSmithKline, Sanofi, y Pfizer. Laboratorios que están nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe).

También estuvo el presidente de CAEMe, Gastón Domingues Caetano. Según el comunicado difundido por la cámara, se “promoverá” que los laboratorios asociados realicen una inversión de US$ 8.000 millones “durante los próximos seis años”. En concreto, se trata de estudios clínicos que los laboratorios norteamericanos ya vienen desarrollando en el país y que podrían redundar en mayor ingreso de divisas por la vía de la inversión y por la exportación de servicios. Hay 1.000 estudios clínicos en desarrollo y se generan anualmente 4.000 contratos en centros de investigación clínica.

El jefe de Estado recibió además en la Casa Rosada al embajador Peter Lamelas y a una comitiva de legisladores norteamericanos integrada Mario Díaz-Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Charles “Chuck” Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte. En el encuentro también estuvo en canciller Pablo Quirno. Lamelas es un empresario de la salud y hombre de extrema confianza de Trump.

El anuncio se da en el marco de las fuertes negociaciones que se dan para que el Congreso apruebe de manera definitiva el “Tratado de Patentes”, más conocido como PCT. Su aprobación en la Cámara baja viene demorada, pese a que el proyecto cuenta dictamen luego de que hubiese puntos de contacto entre representantes del Gobierno, encabezados por Alejandro Cacace, y uno de los hombres fuertes de los laboratorios nacionales, Marcelo Figueras de Richmond. Se acordó avanzar con la aprobación del PCT dejando el “Capítulo 2” en reserva. La aparición de Lamelas y Lugones fue leído por la industria local como una presión para aprobar el PCT.

La Casa Rosada espera que el PCT pueda ser aprobado entre junio y julio, siempre que antes el gobierno de Trump readecúe el acuerdo comercial con Argentina, luego de que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. diese por tierra con la política arancelaria del mandatario republicano.

Los laboratorios nacionales nucleados en CILFA no demoraron en cruzar el anuncio. Lo calificaron de “conejillo de Indias” y destacaron el modelo de los laboratorios locales, que “prioriza inversiones y el empleo en la producción nacional de medicamentos”. Además, sostuvieron que con el desarrollo de “biosimilares” el Estado argentino se ahorra más de U$S 10 mil millones, una cifra mayor a la anunciada ayer por el Presidente y Lugones.

Milei viajará al país del norte cuando se est ará desarrollando el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El Presidente no tiene definido el itinerario de las celebraciones, pero no irá a ningún partido de la selección argentina que encabeza Lionel Messi. Pero no solo no irá el jefe de Estado, sino que ministros y secretarios también evitarán asistir a los partidos. “No hay ninguna bajada, eso se interpreta”, expresó una voz con acceso al Presidente.

El anuncio del nuevo viaje de Milei a EE.UU., el número 18, y de la inversión de laboratorios norteamericanos se enmarca en una alianza entre ambas administraciones que atraviesa nervios sensibles como la Defensa. Hace poco Milei se subió a bordo del portaviones nuclear USS Nimitz, junto a Lamelas, Karina Milei y otros integrantes del Gobierno. Por otra parte, el 9 de mayo la Armada firmó con el Comando Sur una carta de intención por el “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales”, lo que etiqueta al Mar Argentino como un “bien común global”.