sábado 06 de junio de 2026
SOCIEDAD
FUERTES CUESTIONAMIENTOS

Despedida del Indio Solari: la feroz polémica en redes que desató que el Gobierno negara el uso del Congreso

Los cibernautas descargaron su furia contra el oficialismo por la decisión que tomó. Un cibernauta ironizó: "Que lo hagan en el country de Adorni, que ahí sí tienen todas las comodidades".

Martín Menem descartó el Congreso para el velorio del Indio Solari
No habrá velatorio en el Congreso para el Indio Solari por motivos de seguridad | Collage
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Carlos el “Indio” Solari falleció este jueves a los 77 años, por un ACV, mientras luchaba contra la enfermedad de Parkinson. Apenas se conoció la noticia, diputados de diferentes bloques hicieron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar su despedida pública, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, declaró que, tras hablar con el Ministerio de Seguridad, se determinó que el Congresono reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció Tecnópolis para la realización del velatorio al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Lo ocurrido generó fuertes críticas en las redes sociales.

Posteos contra Milei por la muerte del Indio Solari 7

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Hans von Ribbentrop X 05062026

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Posteos contra Milei por la muerte del Indio Solari 5

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