La mayor inversión minera de la Argentina importará una ciudad entera desde China

Aun cuando el Gobierno busca el alineamiento férreo a Estados Unidos y puso cerrojos claros a China en el acuerdo comercial, el proyecto más grande de minería de cobre de la historia Argentina contrató a una empresa del gigante asiático para la construcción de la ciudad donde vivirán sus trabajadores. Así, a través del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), la administración de Javier Milei le otorgará beneficios aduaneros a la importación de un campamento entero armado en otro continente por la diferencia de sólo USD 18 millones que ofrecía un jugador local. Mientras, crece la preocupación en la industria ya que implicará perder una cadena de valor que tendría un gran impacto en el desarrollo económico de San Juan.

La iniciativa Vicuña adjudicó la obra que consiste en la segunda etapa de la fabricación del complejo de módulos habitacionales llamado Batidero, con la incorporación de 2500 camas, a un consorcio liderado por PowerChina. Según pudo saber PERFIL, la oferta ganadora fue la de la firma asiática en conjunto con Beijing Chendong y RAFA S.A., por USD 52 millones, mientras que la argentina Modular Homes había ofrecido USD 70 millones.

La compañía formada por Lunding Mining y BHP afirmó que “la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazo y costo definidos para una infraestructura de esta escala y complejidad”. También, “como parte de sus procesos de contratación, Vicuña solicita a los oferentes la presentación de propuestas que contemplen oportunidades para proveedores, contratistas y trabajadores locales en aquellas actividades donde existan capacidades y condiciones competitivas para hacerlo”. “Este enfoque forma parte de la manera en que la compañía desarrolla sus actividades en Argentina y se refleja en su composición actual, donde más del 95% de los trabajadores son argentinos y cerca del 73% de los empleados directos provienen de la provincia de San Juan”, planteó.

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Mientras que PowerChina tendrá a su cargo la gestión integral bajo modalidad EPC, Beijing Chengdong será quien construya los módulos y RAFA S.A., con sede en Santa Fe, ejecutará las tareas de movimiento de suelos, fundaciones, montaje e instalaciones en el sitio. De esta forma, tanto proveedores de materiales, como maquinaria, y una gran porción del empleo que genera la inversión quedará en manos del conjunto de compañías con el único anclaje local de la logística. De la mano local sólo participará la santafesina, que se encargará de la logística.

De acuerdo a fuentes al tanto del resultado del proceso, la gerenciadora del proyecto, Fluor, había recomendado en la previa de la adjudicación elegir a la empresa local que participó de la compulsa y quedó segunda, por mejor oferta técnica. Además, apuntan a que no hubo interacción mediante para darle la oportunidad de mejorar la oferta, aun cuando existe vínculo, ya que participó de etapas anteriores de la minera cuando se llamaba San José.

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Desde la minera argumentaron que “el proceso licitatorio es interactivo” y que “los consorcios participantes debían presentar sus propuestas técnicas e ir mejorandolas según requerimiento, hasta llegar a la Mejor Oferta Final”.

“Esta licitación implica la construcción del 25% (aproximadamente) del campamento final de Vicuña. Próximamente se dispararán nuevos procesos licitatorios para las siguientes etapas. Actualmente, además, se están desarrollando los procesos para adjudicar la construcción de 3 campamentos para el personal de construcción del Corredor Norte, cuya definición se dará dentro de poco tiempo”, indicaron fuentes de la compañía.

El enojo industrial y la pérdida del multiplicador local

La decisión generó un fuerte malestar en el empresariado local, que estimó un fuerte impacto en la cadena de valor de al menos 150 empleos directos y otros indirectos generados por unas 50 empresas que dinamizaría una obra de esa magnitud que se instalará por los próximos 25 años en la cordillera sanjuanina. “Cuando una obra de esta magnitud se ejecuta íntegramente con insumos importados, se pierde una oportunidad estratégica para el país”, expresó Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI).

“La ecuación con la que gana la minería es que pierden por el lado del impacto ambiental pero ganan porque generan empleo, un desarrollo económico expansivo alrededor de la mina. Con la importación, todo eso se pierde”, explicó en diálogo con PERFIL. El titular de Ecosan cuestionó, además, la calidad de los productos chinos. “No es comparable, es muy inferior para las condiciones climáticas que tiene un proyecto de estas características con normativas climáticas”, señaló.

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Según explicó, pese a la intervención de la empresa santafesina en la logística del emplazamiento de la ciudad que llegará cruzando el océano atlántico lista para armarse en el terreno, “el 60% del empleo está en la fábrica que arma los módulos”.

El megaproyecto Vicuña representa una de las mayores inversiones extranjeras en la historia del país con un monto total estimado en USD 18.000 millones. La iniciativa, que solicitó formalmente su ingreso al RIGI en diciembre de 2025 bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), está diseñada en tres etapas: la primera concentrará unos USD 7.000 millones para la construcción y puesta en marcha del yacimiento Josemaría hacia 2030, mientras que las dos fases siguientes abarcarán el desarrollo paulatino y la expansión del depósito binacional Filo del Sol. Estima una producción y exportación anual promedio de 400.000 toneladas de cobre durante sus primeros 25 años de operación.

AM/ML