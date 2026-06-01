Avión supersónico X-59 de la NASA: qué es y cómo planea unir Londres y Nueva York en 3 horas en su primer vuelo de junio

La NASA completó los preparativos técnicos para el primer vuelo del avión experimental X-59 QueSST, programado para este junio de 2026 en Estados Unidos. El objetivo de demostrar que es posible quebrar la barrera del sonido sin generar el estallido sónico.

La aeronave, desarrollada en conjunto con la corporación Lockheed Martin, busca abrir la puerta a una nueva era de transporte de pasajeros que permitirá unir las ciudades de Londres y Nueva York en tres horas, reduciendo a la mitad los tiempos actuales de viaje transcontinental.

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Según los documentos técnicos publicados en el portal oficial de la NASA, la misión Low-Boom Flight Demonstration recopilará datos sobre la percepción del sonido en comunidades civiles para presentarlos ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración Federal de Aviación (FAA).

Estos organismos reguladores utilizarán la información fáctica para suplantar las restricciones vigentes, basadas estrictamente en la velocidad del aparato, por nuevas normativas fundamentadas en límites aceptables de ruido generado en la superficie terrestre.

El diseño del X-59 mide 30 metros de largo, posee una envergadura de 9 metros y está configurado con una nariz extremadamente delgada que ocupa un tercio de la longitud total del fuselaje. Esta geometría específica evita que las ondas de choque se fusionen a medida que se desplazan hacia la parte posterior de la estructura.

Ilustración artística del X-59 en vuelo sobre tierra

El resultado físico es la sustitución del estallido doble tradicional por un impacto atenuado, equivalente al ruido del cierre de la puerta de un automóvil o a un trueno lejano medido en 75 decibeles de nivel de percepción de ruido.

¿Qué velocidad alcanza el avión supersónico X-59 de la NASA?

El avión experimental operará a una altitud de crucero de 16.800 metros y alcanzará una velocidad de Mach 1.4, lo que equivale a 1.488 kilómetros por hora. Esta velocidad operativa supera el límite del sonido y permite realizar trayectos de larga distancia en fracciones temporales inéditas para el mercado de aviación actual.

Los motores General Electric F414-GE-100, ubicados en la sección superior de la nave para dirigir el ruido lejos del suelo, impulsan esta aceleración sin comprometer la estabilidad estructural del prototipo.

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La ausencia de un parabrisas frontal directo representó uno de los principales desafíos de ingeniería durante la fase de ensamblaje en las instalaciones de Skunk Works en Palmdale, California.

Para solucionar la falta de visibilidad del piloto, el equipo técnico instaló el Sistema de Visión Externa (XVS), compuesto por una cámara de alta definición de resolución 4K y un monitor instalado en la cabina que procesa las imágenes en tiempo real.

Cuándo estará operativo el X-59 para vuelos comerciales transcontinentales

El cronograma de la misión estipula que las pruebas de vuelo iniciales continuarán durante el resto de 2026 para asegurar la aeronavegabilidad del diseño antes de trasladar los ensayos a entornos urbanos. A partir de 2027, la NASA volará sobre varias ciudades estadounidenses elegidas previamente para medir las reacciones del público mediante encuestas de percepción y sensores terrestres calibrados.

Primer plano de la vista de la cabina del Sistema de Visión Externa que se instalará en el X-59

El despegue de junio representa el primer paso concreto para reintroducir el transporte de pasajeros a velocidades superiores a la del sonido tras el retiro definitivo del Concorde en el año 2003.

A diferencia del modelo anglofrancés, que limitaba su velocidad máxima a trayectos estrictamente oceánicos debido a las quejas por la contaminación acústica, el X-59 establecerá el estándar técnico para rutas directas sobre suelo firme.