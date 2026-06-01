Irán acusa a Donald Trump de romper el alto el fuego y suspende las negociaciones de paz

Irán acusó este lunes al gobierno de Donald Trump de violar el alto el fuego vigente en Medio Oriente por la ofensiva israelí sobre territorio libanés, suspendió las conversaciones indirectas que mantenía con Washington a través de mediadores y advirtió que avanzará con medidas de presión sobre rutas marítimas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

La acusación fue difundida por la agencia estatal iraní Tasnim News Agency, que vinculó directamente los recientes ataques de Israel contra posiciones de Hezbollah en Líbano con un incumplimiento de los compromisos asumidos durante las negociaciones de cese del fuego.

Quién es Abelardo de la Espriella, el "outsider" que busca la presidencia con una derecha radical

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Dada la continuación de los ataques del régimen israelí en Líbano, y considerando que Líbano había sido una de las condiciones previas para un alto el fuego, que ahora ha sido violado en todos los frentes, incluido el Líbano, el equipo negociador iraní suspende 'conversaciones e intercambios de mensajes a través de mediadores'", informó la agencia oficial.

La decisión implica, en los hechos, la interrupción del principal canal de diálogo que mantenían Teherán y Washington desde el inicio de las negociaciones impulsadas para desactivar el conflicto regional.

La amenaza sobre Ormuz

Además de congelar los contactos diplomáticos, Irán anunció que evalúa nuevas medidas de presión en la región. Según Tasnim, el gobierno iraní y sus aliados incorporaron a su agenda el "cierre total del Estrecho de Ormuz y la activación de otros frentes".

La advertencia incluye también al estrecho de Bab el-Mandeb, en el sur del Mar Rojo, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional y donde los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, ya habían lanzado ataques contra embarcaciones en el pasado.

Los ataques israelíes sobre posiciones de Hezbollah en el sur de Beirut profundizaron la crisis regional

El eventual cierre de Ormuz representa una amenaza de enorme impacto económico global. Por ese corredor marítimo transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier interrupción podría provocar nuevas subas en los precios internacionales de la energía.

Irán responsabiliza a Estados Unidos e Israel

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reforzó la posición oficial mediante una publicación en X. "Líbano está incluido en el alto el fuego con Estados Unidos y cualquier violación en un frente será considerada una violación en todos los frentes", afirmó.

Y agregó: "Estados Unidos e Israel asumen la responsabilidad de las consecuencias de cualquier incumplimiento de la tregua".

La ofensiva israelí en Líbano

La crisis se profundizó luego de que Israel anunciara la captura del histórico castillo de Beaufort, una fortaleza de más de 900 años ubicada al norte del río Litani y considerada un punto estratégico en el sur del Líbano.

El lugar tiene además un fuerte valor simbólico porque fue uno de los enclaves militares más importantes durante la ocupación israelí del sur libanés entre 1982 y 2000.

Israel tomó el control sobre una histórica fortaleza al sur del Líbano

La escalada continuó este lunes cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó nuevos bombardeos contra barrios controlados por Hezbollah en el sur de Beirut.

Mientras la tensión crece en Líbano, Estados Unidos e Irán también protagonizaron enfrentamientos directos durante el fin de semana. El Comando Central estadounidense informó que atacó sistemas de defensa aérea iraníes, dos drones que consideró una amenaza para la navegación y una estación de control terrestre. Según Washington, la operación fue una respuesta a "acciones iraníes agresivas", entre ellas el derribo de un dron MQ-1 Predator estadounidense que operaba sobre aguas internacionales.

Tump había anunciado el viernes en Truth Social el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz y aseguró que los barcos atrapados en la zona podían comenzar el proceso de "volver a casa".

La ruptura de las conversaciones llega en un momento políticamente delicado para la Casa Blanca.

La guerra en Medio Oriente se volvió cada vez más impopular entre los votantes estadounidenses. Las críticas se centran en la falta de objetivos claros de la intervención y en sus consecuencias económicas. La suba del precio del petróleo y de los combustibles impulsó la inflación hasta el 3,8% mensual, un fenómeno que impactó en toda la economía estadounidense.

Las encuestas muestran que la imagen de Trump cayó a sus niveles más bajos desde el inicio de su segundo mandato, con índices de aprobación que oscilan entre el 34% y el 37%. La situación preocupa especialmente al oficialismo a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, donde se pondrá en juego el control del Congreso.

GD / EM