Se frustra un principio de acuerdo entre EE.UU. e Irán por las rígidas diferencias

Estados Unidos e Irán intentaron este viernes sellar un principio de acuerdo para extender el alto el fuego en la guerra de Oriente Medio, pero las diferencias respecto a temas clave frustraron las negociaciones de última hora.

Luego de una extensa reunión del presidente estadounidense Donald Trump con sus asesores para discutir el tema, la Casa Blanca informó que sólo se suscribirá un acuerdo de paz cuando Irán cumpla con las condiciones exigidas.

La reunión en la Sala de Situación duró aproximadamente dos horas. “El presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a las agencias de noticias. Y agregó: “Irán nunca puede poseer un arma nuclear”.

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En los últimos días, ambas partes venían señalando progresos en las discusiones. Sólo faltaba el visto bueno de Trump para sellar un marco propiciatorio. Sin embargo, el mandatario se negó a firmarlo porque los iraníes no aceptaban algunos puntos centrales.

Qué se sabe hasta ahora. Fuentes estadounidenses confirmaron que las partes acordaron un memorando de entendimiento para ampliar el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Según ese documento, Irán, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y busca cobrar peaje a los buques por su paso, reabriría esta vía vital para los envíos de hidrocarburos. También retiraría todas las minas que colocó en la vía marítima en un plazo de 30 días. A cambio, la Marina estadounidense pondría fin a los intentos de imponer un bloqueo al tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que Irán pondría fin a su bloqueo “sin peajes”, pero fuentes iraníes citadas por la agencia de noticias Fars negaron que exista tal cláusula en el borrador.

Activos congelados. Los funcionarios iraníes sólo han hecho públicas las líneas generales de la propuesta, aunque en medios del país aparecen algunos detalles adicionales.

El lunes, negociadores iraníes viajaron a Qatar para mantener conversaciones que los medios estatales describieron como parte del proceso diplomático.

La agencia de noticias Tasnim informó de que Teherán buscaba la liberación de unos 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero como parte del acuerdo. Unos 12.000 millones de dólares “deberían ponerse a disposición al inicio del anuncio del memorando”, indicó el medio oficialista.

Otra agencia iraní, Fars, también citó fuentes de la República Islámica que afirmaban que Teherán no pasaría a la siguiente fase de las negociaciones hasta que se liberaran al menos 12.000 millones de dólares, mientras que Trump dijo en su publicación que “no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso”.

No existe una cifra oficial sobre los activos de Irán congelados en el extranjero, aunque medios locales estimaron recientemente el total entre 100.000 y 123.000 millones de dólares.

Programa nuclear. Las autoridades iraníes han dicho que los detalles relacionados con el programa nuclear de Irán, un importante punto de fricción con Washington, se aplazarán a una fase posterior, después de alcanzar un acuerdo sobre el marco de negociaciones.

Otros dos puntos clave tienen que ver con los niveles de enriquecimiento de uranio y el destino de las reservas que aún tiene la República Islámica. Los medios iraníes informaron que ambos temas se negociarían en el período de 60 días posterior al memorando.

Sin embargo, Trump insistió en su publicación de ayer que ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán, una afirmación infundada según fuentes iraníes citadas por la agencia Fars. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní también ha señalado que actualmente “no hay negociaciones” en curso sobre el programa nuclear.

Todavía no está claro qué dirá el memorando inicial sobre estos temas cruciales, ya que ambas partes lanzan versiones distintas.