La Casa Blanca lanza un sitio que compara migrantes con ‘aliens’

Una nueva polémica generó el gobierno de Donald Trump con otra campaña contra migrantes, aunque en este caso utilizando un dudoso humor negro que provocó numerosas críticas.

La Casa Blanca lanzó una plataforma web oficial destinada a la gestión y seguridad fronteriza donde equipara a los migrantes indocumentados con extraterrestres (aliens), empleando consignas de la cultura popular de ciencia ficción como “caminan entre nosotros” (They walk among us).

Guerra de las galaxias. Con una estética de películas de ciencia ficción, el texto que recorre la pantalla sostiene: “Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria. Han comprado en los mismos comercios, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida aparentemente normal. Con una sola excepción: no pertenecen a este mundo”.

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Luego agrega: “Millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad. Innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. En lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses, optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión”.

Finalmente, elogia las acciones de Trump contra la inmigración ilegal. “Hasta que un hombre finalmente tuvo el valor de decir la verdad. Audaz. Sin remordimientos. Sin miedo. El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que los extraterrestres representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación”.

El sitio también da un teléfono para que la gente pueda denunciar a inmigrantes ilegales al temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el centro de las críticas por los métodos que utiliza para perseguir a los indocumentados.

Campaña. La oposición denunció que la plataforma funciona como una herramienta de agitación política que busca consolidar el apoyo de los sectores más duros del electorado, fijando la migración en el centro de la agenda de seguridad con vistas a los comicios de noviembre. La estrategia de comunicación, además, desató una ola de críticas de organismos de derecho ciudadano por deshumanizar a los migrantes, exacerbando su percepción como elementos ajenos, incomprensibles y potencialmente peligrosos para la seguridad nacional.