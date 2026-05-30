El ciclo electoral en Sudamérica, entre el desencanto y la polarización extrema

Sudamérica atraviesa una de sus encrucijadas políticas más complejas de las últimas décadas. En un contexto global marcado por la volatilidad económica y el auge de discursos radicalizados, la región se sumerge en un superciclo electoral que está reconfigurando su mapa de poder.

El fenómeno central que atraviesa cada proceso no es la simple alternancia, sino una polarización extrema que reduce el debate público a un choque entre proyectos de izquierda y derecha, devorándose al centro político y dejando al descubierto el cansancio de la población por la inseguridad y el estancamiento económico.

Castigo al oficialismo y el “factor Trump”. Los procesos electorales en la región permite identificar patrones comunes que superan las fronteras nacionales. Los analistas del Real Instituto Elcano señalan que Sudamérica está consolidando una tendencia de “voto castigo” hacia quienes ejercen el poder, motivado principalmente por el encarecimiento del costo de vida y la demanda insatisfecha de seguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A esto se suma el denominado “factor Trump”, cuya retórica de derecha populista resuena fuertemente en figuras como De la Espriella en Colombia o el ala bolsonarista en Brasil.

El pragmatismo económico y la necesidad de inversiones para la explotación de minerales críticos (como el cobre y el litio) actúan como un contrapeso técnico, pero la política partidaria sigue condicionada por la dinámica de la confrontación.

Sudamérica no solo elige gobernantes; define si el péndulo ideológico se asienta en la derecha conservadora o si la izquierda logra resistir el embate en sus principales bastiones.

La herencia de Petro. La tensión en Colombia se encuentra en su punto máximo ante la inminencia de las elecciones presidenciales, programadas para definir el relevo de Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia moderna del país.

El diseño constitucional que prohíbe la reelección inmediata obligó al Pacto Histórico a buscar un sucesor capaz de sostener sus banderas de reforma social y transición energética, en un escenario fuertemente fragmentado.

La campaña se ha polarizado severamente en tres vertientes, con una ventaja competitiva en los extremos. Por el ala progresista, el senador Iván Cepeda encarna la continuidad del proyecto oficialista, apelando al fervor popular y a los sectores rurales beneficiados por la reforma jubilatoria y las políticas de inclusión.

Sin embargo, el desgaste natural del gobierno y los persistentes desafíos en materia de seguridad rural pavimentaron la contraofensiva de la derecha.

Perú y la batalla por el balotaje. El panorama en Perú es el reflejo de una crisis institucional crónica que vio desfilar a múltiples presidentes en la última década. Tras una primera vuelta marcada por una altísima fragmentación del voto y una profunda apatía ciudadana -impulsada por el histórico desplome en los niveles de confianza en el Gobierno saliente-, el país avanza hacia una segunda vuelta presidencial decisiva programada para el 7 de junio.

El balotaje peruano ofrece una réplica exacta de la fractura ideológica continental. Por un lado, la derecha conservadora está representada por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien en su cuarto intento por alcanzar la presidencia aglutina el voto del “establishment” económico, las clases medias urbanas y los sectores temerosos de un giro radical, estructurando su discurso en torno a la estabilidad de mercado y el control estricto del orden público.

Frente a ella se sitúa el líder izquierdista Roberto Sánchez, quien logró canalizar el voto castigo rural y el profundo resentimiento de las provincias del sur contra la élite limeña. Las encuestas de firmas locales como Datum anticipan un final complejo, determinado por una volatilidad extrema en la que el voto en blanco y el ausentismo jugarán un papel crucial.

La batalla ideológica en Brasil. Hacia el último trimestre del año, el foco de atención geopolítica se trasladará de forma masiva hacia Brasil.

El gigante sudamericano vivirá el 4 de octubre una jornada electoral donde se pondrán en juego no solo la presidencia de la República, sino también la renovación del Congreso y las gobernaciones. El proceso se anticipa como la consolidación definitiva de la fractura política que divide al país desde hace casi una década.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará un histórico cuarto mandato presidencial. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) sustenta su plataforma en la defensa de los programas de transferencia de ingresos, la reforma tributaria progresiva y el reposicionamiento internacional de Brasil a través de la agenda climática y la protección de la Amazonia.

A pesar de mantener un liderazgo sólido en los sondeos iniciales de consultoras como Datafolha y Quaest, donde promedia entre el 35% y el 38% de la intención de voto, Lula enfrenta un panorama económico complejo.

El bloque opositor se alineó firmemente detrás del senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal). Representando la continuidad del bolsonarismo, la derecha brasileña se sitúa de manera consistente en un segundo lugar con aproximadamente un 29% a 32% de los apoyos.