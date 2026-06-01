Quién es Abelardo de la Espriella, el "outsider" que busca la presidencia con una derecha radical

El abogado y empresario colombiano Abelardo de la Espriella se convirtió este domingo en la gran sorpresa de las elecciones presidenciales de Colombia al imponerse en la primera vuelta con el 43,62% de los votos. El líder del movimiento Defensores de la Patria disputará la segunda vuelta del próximo 21 de junio frente al candidato oficialista Iván Cepeda, respaldado por el presidente Gustavo Petro.

Su ascenso consolida el surgimiento de una nueva derecha en Colombia, con referencias explícitas a los modelos de Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump.

Elecciones en Colombia 2026: Abelardo De la Espriella se impone en la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda en el balotaje

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Nacido en Bogotá en 1978, De la Espriella se presenta ante la opinión pública como un empresario independiente, exitoso y completamente ajeno a la política tradicional. Aunque sus detractores y opositores no dudan en encasillarlo dentro de la extrema derecha, desde su equipo de campaña rechazan esa etiqueta y aseguran que se trata de un liderazgo de "extrema coherencia".

Los espejos de Bukele, Trump y Milei

Bajo el apodo de "El Tigre", el candidato estructuró su plataforma electoral sobre la promesa de aplicar "mano de hierro" contra el narcotráfico, la corrupción, la ilegalidad y el accionar de los grupos armados, flagelos que identifica como los principales problemas de la Colombia actual.

Su discurso se apoya en tres ejes principales: seguridad, lucha contra la corrupción y combate al narcotráfico.

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La campaña de De la Espriella aseguró en reiteradas ocasiones que recibió amenazas de muerte durante el proceso electoral. Sus apariciones públicas se realizan bajo un estricto anillo de seguridad que incluye un despliegue policial constante y un cuerpo de al menos 35 escoltas privados.

El ascenso de De la Espriella sintoniza con la corriente de la nueva derecha que avanza en América Latina. El candidato ha manifestado abiertamente su profunda admiración por los modelos de gestión de Nayib Bukele en El Salvador, Donald Trump en los Estados Unidos y Javier Milei en la Argentina.

Tras los resultados electorales, Milei fue uno de los primeros mandatarios en felicitarlo. A través de una publicación en la red social X, el presidente argentino escribió: “La libertad avanza. Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia”.

El presidente argentino agregó que el resultado electoral refleja "el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano" y sostuvo que una eventual victoria en segunda vuelta significaría el regreso de Colombia "al concierto de las naciones libres".

Con una diferencia ajustada pero significativa en la primera vuelta, Abelardo de la Espriella llega fortalecido a la definición presidencial y se posiciona como una de las figuras emergentes más relevantes del nuevo mapa político latinoamericano.

GD/ML